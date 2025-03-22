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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رفاهية أم تبذير؟.. علبة كحك بـ 16 ألف جنيه تثير جدلاً على السوشيال ميديا

سعر علبة كحك العيد التى تثير الجدل على السوشيال ميديا
سعر علبة كحك العيد التى تثير الجدل على السوشيال ميديا
أسماء عبد الحفيظ

علبة كحك العيد تثير الجدل على السوشيال ميديا، لم يتبقي على العيد سوي أيام قليلة، وبدأت المحلات تعرض انواعا مختلفة من الكحك، ولكن أثارت علبة كحك تُباع بسعر 16 ألف جنيه جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي،وأنقسما رواد مواقع السوشيال ميديا جدا واسعا على منتصات التواصل الإجتماعي بين مؤيد والمعارض والأغلب المعارضين.

سعر علبة كحك العيد التى تثير الجدل على السوشيال ميديا

تداول محل شهير ومعروف عروض علبة الكحك والغريبة والبيتيفور علبة كحك ب16500000ستة عشر ألف وخمس مائة جنيه، حيث تداول الكثيرون صورها وتعليقاتهم بشأن هذا السعر المرتفع.

ردود الأفعال على سعر علبة كحك العيد

 تباينت ردود الأفعال بين المستغرب والمستنكر، حيث اعتبر البعض أن هذا السعر مبالغ فيه للغاية، بينما ذهب آخرون إلى الدفاع عن الفكرة باعتبارها نوعاً من الرفاهية أو الابتكار في تقديم الحلويات في موسم العيد.

ووفقًا لما تم تداوله، فإن هذه العلبة عبارة عن مجموعة من العلب الصغيرة بداخلها وتضم مجموعة من أجود أنواع الكحك والحلويات الفاخرة، المجهزة بمكونات عالية الجودة،ليس هذا فقط، إضافة إلى تقديمها في عبوات فاخرة. 

كحك العيد

ورغم أن البعض وصف هذه الخطوة بأنها سعي وراء التميز، إلا أن آخرين رأوا أن هذا النوع من السلع لا يعكس الواقع المعيشي لغالبية المواطنين.

وعلق البعض هل هذا سعر المحل أم العلبة،بينما علق أخر القسط بكام ، حرام عليكم حسوا بالغلابة.

مما دفع المحل لعرض أنواع مختلفة من علب كحك العيد تبدأ من 700 جنية مصري فقط.

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رفاهية أم تبذير؟.. علبة كحك بـ 16 ألف جنيه تثير جدلاً على السوشيال ميديا

سعر علبة كحك العيد التى تثير الجدل على السوشيال ميديا
سعر علبة كحك العيد التى تثير الجدل على السوشيال ميديا
سعر علبة كحك العيد التى تثير الجدل على السوشيال ميديا

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