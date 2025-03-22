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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل العيد..طريقة عمل البيتيفور بالكوباية

طريقة عمل البيتيفور بالكوباية
طريقة عمل البيتيفور بالكوباية
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل البيتيفور بالكوباية،يعتبر البيتيفور من الحلويات الشهيرة التي يحبها الجميع، ويمكن تحضيرها بسهولة في البيت. لكن هناك بعض الأسرار التي تجعل البيتيفور هشًا وذا طعم رائع. 

طريقة عمل البيتيفور بالكوباية

إليكم كيفية تحضير البيتيفور بالكوباية، مع بعض النصائح التي تجعل من الوصفة ناجحة 100%، للشيف أميمة عثمان.

أسرار نجاح البيتيفور

ممنوع استخدام بيكنج بودر: لا تستخدمي البيكنج بودر لأنه يتسبب في جعل البيتيفور يفرش، وهذا ليس ما نريده.

الزبدة والسكر هما المفتاح: من أهم أسرار نجاح البيتيفور هو ضرب الزبدة والسكر جيدًا مع بعضهما حتى يصبح الخليط هشًا.

استخدامي خامات جيدة: احرصي على استخدام زبدة وشيكولاتة ذات جودة عالية؛ ذلك يعطي نكهة لذيذة ومميزة.

السكر البودرة مهم: استخدمي سكر البودرة بدلًا من حبيبات السكر للحصول على قوام ناعم.

تعديل الكمية في الجو الحار: إذا كنتِ تحضرين البيتيفور في جو حار، قللي من مقدار الدقيق لكي تكون العجينة أكثر طراوة.

البيض هو السر: لو أردتِ أن يكون البيتيفور دايبًا أكثر، أضيفي صفار بيض إضافي. أما إذا أردتِ أن يكون مقرمشًا أكثر، ضعي بياض بيض إضافي.

 قلبي بلطف: عندما تضيفين الدقيق، قومي بدمج المكونات بلطف دون عجن لتفادي تغيير القوام.

أعملي انه ممنوع إضافة سوائل: لا تستخدمي الحليب أو الماء في العجينة.

العجينة تكون طرية: الطبيعة تكون العجينة طرية قليلًا، وهذا طبيعي خصوصًا لو كنتِ تستخدمين القمع في تشكيل البيتيفور.

نصائح إضافية:
لكي تحصلي على بيتيفور بأشكال مختلفة، يمكنك تلوين العجينة باستخدام ألوان الطعام.

إذا كنتي من مفضلى إضافة نكهة خاصة، يمكنك وضع قطعة صغيرة من الشوكولاتة داخل العجينة قبل تشكيلها.

المكونات لطريقة عمل البيتيفور بالكوباية

4 كوب دقيق

2 كوب زبدة

1 كوب سكر

بيضة + صفار بيضة

فانيليا

½ ملعقة صغيرة خل (اختياري)

ذرة ملح

طريقة عمل البيتيفور بالكوباية

طريقة عمل البيتيفور بالكوباية

حضيري الزبدة والسكر: في وعاء كبير، قومي بخلط الزبدة والسكر جيدًا باستخدام مضرب كهربائي أو يدوي حتى يصبح الخليط هشًا وكريميًا.

أضيفى البيض: أضيفي البيضة كاملة وصفار البيضة إلى خليط الزبدة والسكر، واخفقيهم معًا حتى يتجانسوا.

إضافة الفانيليا والخل: ضعي الفانيليا وخل التفاح (إذا كنتِ تستخدمينه) واخلطيهم جيدًا.

أضيفى الدقيق: قومي بإضافة الدقيق تدريجيًا إلى الخليط مع التقليب برفق حتى يتم دمج جميع المكونات دون عجن.

شكيلي العجينة: في هذه المرحلة، ستكون العجينة طرية. استخدمي القمع أو المكبس لتشكيل العجينة إلى قطع صغيرة.

طريقة عمل البيتيفور بالكوباية

أخبز البيتيفور: سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية. ضعي قطع البيتيفور على صينية فرن مبطنة بورق زبدة، ثم اخبزيها لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

التقديم: بعد أن يبرد البيتيفور، قدميه مع الشاي أو القهوة.

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طريقة عمل البيتيفور بالكوباية
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