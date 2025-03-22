ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 2 مليون قطعة ألعاب نارية بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم نحو 2 مليون قطعة العاب نارية بمنطقة الخصوص وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .



وردت معلومات لمديرية أمن القليوبية تفيد قيام 3 أشخاص بالإتجار فى الألعاب النارية تمهيد لترويجها على الأسواق فى العيد .



وتوصلت الأجهزة الأمنية الى تحديد المكان وتم ضبط المتهمين والمخزن بدائرة قسم شرطة الخصوص وضبط بداخلة 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 8 ملايين جنيه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .