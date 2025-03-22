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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 2 مليون قطعة ألعاب نارية بالقليوبية

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
إبراهيم الهواري

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم نحو 2 مليون قطعة العاب نارية بمنطقة الخصوص وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .


وردت معلومات لمديرية أمن القليوبية تفيد قيام 3 أشخاص بالإتجار فى الألعاب النارية تمهيد لترويجها على الأسواق فى العيد .


وتوصلت الأجهزة الأمنية الى تحديد المكان وتم ضبط المتهمين والمخزن بدائرة قسم شرطة الخصوص وضبط بداخلة 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.


وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 8 ملايين جنيه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

القليوبية ألعاب نارية الخصوص

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