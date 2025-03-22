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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نداء خاص من إبراهيم حسن للجماهير بعد فوز منتخب مصر على إثيوبيا

ابراهيم حسن
ابراهيم حسن
حمزة شعيب

أعرب إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفراعنة على نظيره الإثيوبي في إطار تصفيات كأس العالم 2026. 

جاءت تصريحات حسن بعد المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، حيث أشاد بأداء اللاعبين وحث الجماهير على دعم الفريق في المباراة القادمة أمام سيراليون.

تصريحات إبراهيم حسن

قال إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: "الحمد لله على الفوز، حققنا مكسب مهم على إثيوبيا، وأشكر اللاعبين على الأداء والمستوى الرائع الذي ظهروا به خلال المباراة".

وأضاف: "لم نحسم التأهل إلى كأس العالم بعد، حيث ما زالت هناك مباريات صعبة في المجموعة أمام سيراليون وبوركينا فاسو وجيبوتي.. كل مباراة هي تحدٍ جديد، ونحن نعمل جاهدين لتحقيق النتائج الإيجابية".

وأشار حسن إلى صعوبة المباراة القادمة أمام سيراليون، قائلًا: "مباراة سيراليون ستكون صعبة للغاية، خاصةً أن المنتخب السيراليوني حقق فوزًا مهمًا على غينيا بيساو.. نحتاج إلى التركيز والاستعداد الجيد لتحقيق النتيجة المرجوة".

زاختتم حسن تصريحاته بدعوة الجماهير المصرية للحضور ودعم الفريق في المباراة القادمة، قائلًا: "أتمنى أن يفرغ الإعلام نفسه لتشجيع الجماهير على الحضور بكثافة في مباراة سيراليون.. نحن نلعب باسم منتخب مصر، ونريد أن نوصل الفرحة إلى كل المصريين بالتأهل إلى كأس العالم".

ويُعتبر هذا الفوز خطوة مهمة في مسيرة منتخب مصر نحو التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث يحتل الفريق صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة. ومع ذلك، تظل المباريات القادمة حاسمة في تحديد مصير الفراعنة، خاصةً مع المنافسة الشديدة من بوركينا فاسو وسيراليون.

المباراة القادمة لمنتخب مصر 

من المقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره سيراليون يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم. 

ويُتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية، حيث يسعى الفراعنة لتعزيز صدارتهم للمجموعة.

ابراهيم حسن منتخب مصر سيراليون

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