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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنيا: مشروع الصوب الزراعية نموذج ناجح للمشروعات الإنتاجية

رئيس الجامعة يتفقد مشروع الصوب الزراعيه
رئيس الجامعة يتفقد مشروع الصوب الزراعيه
ايمن رياض

في إطار رؤية جامعة المنيا للتحول إلى جامعة ذكية منتجة خضراء مستدامة، قام الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، بجولة تفقدية لمشروع الصوب الزراعية بالجامعة ، حيث اطلع على بدء طرح عدة محاصيل منها الكانتالوب والفاصوليا الخضراء والكوسة والخيار والفلفل بمختلف أنواعه .

وشارك في الجولة الدكتور محمود عبد الهادي، مشرف الوحدات المنتجة بالجامعة، والدكتور باسم محمود أمين عام الجامعة، والدكتور اسماعيل ابو بكر استاذ الخضر بالجامعة، والدكتور أمير فتح الباب، والمهندس محمد عبد الله.

وفي بداية جولته، أكد الدكتور عصام فرحات أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا ناجحًا للمشروعات الإنتاجية التي تتبناها الجامعة في إطار سعيها نحو التحول إلى جامعة منتجة ومستدامة.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تدعم رؤية الجامعة في أن تكون أكثر تفاعلًا مع احتياجات المواطنين ، كما تساهم في تطوير مهارات الطلاب من خلال المشاريع البحثية التطبيقية التي يمكنهم تنفيذها بعد التخرج.

وتابع رئيس الجامعة، تفقده لمزارع الكانتالوب، حيث شهد حالة الإنتاج المتميزة للمحصول المنزرع تحت الإنفاق، وأعلن أن تسويق المنتج لمنتسبي الجامعة سيبدأ في الأسبوع المقبل ويستمر لمدة شهر، مما يعزز من دور الجامعة في تلبية احتياجات مُنتسبيها .

كما اطلع الدكتور فرحات، على تجربة إنتاج الفاصوليا الخضراء  "مدادة النمو" والتي تم تحميلها على محصول الكوسة، وهو ما يعزز الإنتاجية ويحقق أكبر استفادة من الموارد الزراعية، وهي الفكرة التي تنفرد بها جامعة المنيا من خلال الدكتور إسماعيل أبو بكر، أستاذ الخضر بكلية الزراعة، والتي سيتم التقدم بها للحصول على براءة اختراع، مؤكداً أنها فكرة بحثية مبتكرة تساهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

كما تفقد رئيس الجامعة، إنتاج الفلفل الحشو والألوان بأنواعه، حيث أشاد بجودة المحاصيل وكثافتها، ما يعكس مستوى عالٍ من التقنية في الزراعة. كما اطلع على عروة الخيار والكرنب الأحمر التي يتم إنتاجها في الصوب، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحقيق هذا المستوى من الإنتاج.

وفي ختام جولته، قدم الدكتور عصام فرحات الشكر لجميع العاملين في المشروع، مثمنًا جهودهم المتميزة في دعم التحول الزراعي داخل الجامعة.

يُذكر أن جامعة المنيا قد افتتحت 17 صوبة زراعية جديدة بكلية الزراعة، بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي وسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج

جامعة المنيا مشروع الصوب الزراعية

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