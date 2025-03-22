الخارجية: جامعة الدول العربية لعبت دورًا محوريًا في دعم قضايا الأمة

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم السبت بيانا حول ذكرى إنشاء جامعة الدول العربية، في مثل هذا اليوم 22 مارس 1945 ومقرها القاهرة.

وقالت وزارة الخارجية "تحتفل جمهورية مصر العربية اليوم بالذكرى الثمانين لتأسيس جامعة الدول العربية، التي تمثل البيت العربي والمنبر للعمل العربي المشترك منذ إنشائها في ۲۲ مارس ١٩٤٥ بالقاهرة".

وأضافت الخارجية في بيانها "بهذه المناسبة، تعرب وزارة الخارجية المصرية عن اعتزاز مصر العميق بدورها التاريخي في تأسيس ودعم واستضافة مقر جامعة الدول العربية، والتي كانت ومازالت إطارًا أساسيًا لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وفي هذه الذكرى الهامة، تشيد جمهورية مصر العربية بالجهود التي بذلتها الجامعة العربية في الدفاع عن المصالح العربية، والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

كما لعبت الجامعة العربية دورًا محوريًا في دعم قضايا الأمة العربية، والعمل على تحقيق طموحات الشعوب العربية، فضلا عن الدور الهام الذي اضطلعت به في حشد الجهود العربية لدعم الاستقلال وتحرير الأرض العربية، ولا تزال الجامعة العربية تقوم بجهود حثيثة في تنسيق المواقف والرؤى المشتركة لمواجهة التحديات أمام الأمة العربية، والسعي الجاد لتكثيف التكامل الاقتصادي والسياسي بين دولها الأعضاء.