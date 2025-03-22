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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منهم محمد سامي .. أفضل 3 مخرجين في رأي أحمد السقا

أحمد السقا
أحمد السقا
أحمد إبراهيم

كشف الفنان أحمد السقا عن أفضل المخرجين فى الدراما خلال هذه الفترة سواء كان تعامل معهم او لم يتعامل. 

وقال أحمد السقا خلال استضافته فى برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم : محمد سامي واحد من أفضل مخرجي الدراما في مصر، وفيه برضو ناس تانية زي أحمد خالد موسى ومريم الأحمدي وشادي عبدالسلام ومحمد شاكرو تامر محسن. 

أحمد السقا يختار أحمد غزي لفيلم تيتو 2

من ناحية أخري أكد السقا أن الفنان أحمد غزي هو الأنسب لبطولة الجزء الثاني من فيلم "تيتو"، موضحًا أن المخرج طارق العريان تواصل معه بشأن الفيلم، فأبدى استعداده للتنازل عن الدور كتابيًا، رغم تمسكه بالفيلم كأحد أعماله الكلاسيكية المفضلة.

أما عن رفضه المشاركة في الجزء الأول من فيلم "ولاد رزق"، أوضح السقا: "رفضت وقتها لأني كنت عامل إبراهيم الأبيض، وكنت رافض تكرار نفسي".

ونفى أحمد السقا، الشائعات التي تتكرر بين الحين والآخر حول انفصاله عن زوجته مها الصغير، مؤكدًا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، ولا يفهم سبب الإصرار على تداولها، قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص مؤذي".

واستنكر أحمد السقا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، الهجوم المستمر على حياته الشخصية، موضحًا أن أي بيت في الدنيا فيه خلافات، وهذا شيء طبيعي، متسائلًا: "ليه يتم استهدافنا بهذه الشائعات بشكل متكرر؟".

أوضح أحمد السقا، أن الخلافات أمر وارد، وهذه الأكاذيب لا تؤثر عليه، موجهًا رسالة لمن يروجها "ربنا المنتقم الجبار"، موضحًا أنه يحرص على خصوصية حياته الأسرية، لكنه في الوقت نفسه لا يخجل من التعبير عن مشاعره تجاه زوجته.

وتابع: "أنا حمقي ودمي حامي، وما بعرفش أعدي اللي غيري ممكن يعديه، وقد كلمتي في أي موقف"، منوهًا بأنه يمكنه تجاوز الكثير من الأمور، لكنه لا يقبل المساس بكرامته، مضيفًا: "اعملي فيا اللي بدالك، بعيدًا عن الكرامة، ممكن أقول الله يسامحك.. لكن الإهانات لأ".

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