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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار فعاليات أحب مسجدي بالإسماعيلية لتعزيز الانتماء لبيوت الله

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

استمرت الفاعليات  الرمضانية التي تنظمها مكتبة مصر العامة، 
في أجواء إيمانية وتفاعلية مميزة.

وتواصلت اليوم فعاليات مبادرة "أحب مسجدي" بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، بمشاركة واسعة من الأطفال رواد المكتبة، وذلك تحت إشراف المحاضر دكتورة رانيا مصطفى.

مبادرة أحب مسجدي

وأوضحت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، أن الفعالية شهدت العديد من الأنشطة الهادفة، التي شملت حملات تنظيف وتزيين المسجد، مسابقات دينية، ورش تعليمية للأطفال، ومحاضرات توعوية حول أهمية المسجد في حياة المسلمين ودوره في تنشئة الأجيال على القيم الإسلامية.

ولاقت المبادرة استحسانًا واسعًا من الحاضرين، الذين أكدوا  أهمية مثل هذه الفعاليات في غرس روح الانتماء للمساجد، وتشجيع الجميع على الاهتمام ببيوت الله.

الاسماعيلية مكتبة مصر العامة بالاسماعيلية اخبار الاسماعيلية

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