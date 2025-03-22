حنان مطاوع تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل «حياة أو موت»

تحدثت الفنانة حنان مطاوع عن تفاصيل شخصيتها في مسلسلها الجديد "حياة أو موت"، الذي خرج من السباق الرمضاني في اللحظات الأخيرة، وتم تأجيل عرضه لما بعد موسم دراما رمضان 2025.

وقالت حنان مطاوع، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج “سبوت لايت”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إنها في البداية تعاقدت على مسلسل "حياة أو موت"، 8 حلقات وبعد ذلك أصبح 10 حلقات ثم في النهاية اتفق المنتج مع المؤلف على أن يصبح المسلسل 15 حلقة.

وأضافت: “أجسد شخصية دكتورة حياة وتصاب بالعمى”،

وتابعت: "المسلسل كله صعب بكواليسه بأجوائه، وشخصية الدكتورة حياة التي تصاب بالعمى وعلى الرغم من ذلك فهي شخصية صلبة ومن الصعب التنبؤ بما يحدث بداخلها، لأن طول الوقت جواها براكين من اللخبطة والدربكة وصراعات وانهيار ومبتبينش حاجة، ومتحكمة في نفسها ومنضبطة في كل انفعالاتها، هي ثابتة لكن عنيها منهارة".

وعن شخصيتها في المسلسل، أوضحت: "هي في الأول حياة مش كفيفة، وبتفقد البصر أثناء أحداث المسلسل، بالإضافة إلى عدد من الأزمات التي تمر بها".