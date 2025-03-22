بيطري الشرقية يُنظم ندوة إرشادية بعنوان كيفية تنمية الثروة الداجنة

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام مديرية الطب البيطري بالشرقية بالتعاون مع الادارة المركزية للإرشاد الزراعى بالوزارة و مديرية الزراعة بالشرقية بتنظيم ندوة إرشادية بعنوان (كيفية الحفاظ و تنمية الثروة الداجنة و الوقاية من مرض إنفلونزا الطيور وذلك بحضور من الإدارة المركزية للإرشاد و قسم الإرشاد بإدارة فاقوس البيطرية و الادارة الزراعية بفاقوس و ذلك بالجمعية الزراعية بمنشأة القاضى.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الندوة جاءت فى إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بالوزارة و مديرية الزراعة بالشرقية حيث قامت رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة فاقوس البيطرية بإلقاء ندوة عن كيفية الحفاظ و تنمية الثروة الداجنة و كيفية الوقاية من انفلونزا الطيور و الطرق الصحية للتربية الآمنة.