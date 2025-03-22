عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 .. وموعد استطلاع هلال شوال

يهتم قطاع كبير من الموظفين بمعرفة موعد عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة، وذلك عقب إعلان معهد الفلك عن موعد أول أيام عيد الفطر 2025 في مصر.

موعد عيد الفطر

معهد البحوث الفلكية قال إن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم السبت 29 مارس 2025، الموافق 29 رمضان 1446 هـ.

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وذكر المعهد في بيان، أن من المتوقع أن يظهر هلال شوال في سماء مكة المكرمة مدة 7 دقائق، في حين يستمر ظهوره في سماء القاهرة مدة 11 دقيقة، أما في بقية محافظات مصر، فيتراوح وقت ظهور الهلال بين 9 إلى 12 دقيقة.

في الدول العربية والإسلامية سيظل الهلال مرئيًّا بعد غروب الشمس لفترات تتراوح بين 3 إلى 19 دقيقة، ما يؤكد أن عيد الفطر 2025 سيكون يوم الأحد 30 مارس.

الإجازات الرسمية في أبريل 2025

يوم الأحد الموافق 1 أبريل 2025 يوافق إجازة ثالث أيام عيد الفطر.

يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025 هو إجازة عيد شم النسيم.

يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025 إجازة عيد تحرير سيناء.

موعد إجازة عيد الفطر 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن ينتهي شهر رمضان في السبت 29 مارس 2025، ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 في مصر

بحسب الأجندة الرسمية لعام 2025، تستمر إجازة عيد الفطر 2025 لمدة 3 أيام متتالية للعاملين بالقطاعين العام والخاص والبنوك والمدارس.

تبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 1 أبريل من العام نفسه، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية للإجازة من خلال مجلس الوزراء بعد تحديد موعده الرسمي.

إجازة عيد الفطر مدفوعة الأجر

ينص قانون العمل على أن إجازة عيد الفطر تعتبر اجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص وفي حال اقتضت ظروف العمل ضرورة تشغيل الموظفين خلال هذه الفترة يلتزم صاحب العمل بمنحهم تعويضًا وفقًا للقانون.

مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر

الثلاثاء 7 يناير: إجازة عيد الميلاد المجيد

السبت 25 يناير: إجازة ثورة 25 يناير

الاثنين 31 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك

الاثنين 21 إبريل: إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم

الجمعة 25 إبريل: إجازة عيد تحرير سيناء

الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال

الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات

السبت 7 يونيو: إجازة عيد الأضحى

الجمعة 27 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية

الاثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو

السبت 6 سبتمبر: إجازة المولد النبوي

الاثنين 6 أكتوبر: نصر أكتوبر 1973