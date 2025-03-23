استشهاد القيادي في حماس صلاح البردويل في غارة جنوبي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل في غارة إسرائيلية على جنوب قطاع غزة.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن "عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل، ارتقى ساجدًا خلال قيامه ليلة الـ23 من رمضان في خيمته برفقة زوجته بمواصي خان يونس".





وأمس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية على غزة أسفرت عن استشهاد 634 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 1172 آخرين منذ استئناف إسرائيل هجومها الثلاثاء.

وأضاف بيان الوزارة الصادر السبت أن عددًا من الشهداء لا يزالون "تحت الأنقاض وفي الشوارع، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وانهار وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين في غزة صباح الثلاثاء، حيث شنت إسرائيل غارات دامية على أنحاء القطاع.

