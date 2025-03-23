قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تصاعد أحداث «حكيم باشا».. مصطفى شعبان يظهر مع الوشق المصري في لفتة إنسانية|شاهد
إطفاء الأنوار من أجل الكوكب.. المتاحف تحتفل وتشارك في «ساعة الأرض» |صور
طائرات أمريكية تقلع لقصف مواقع حوثية في اليمن | فيديو
بعد أنباء انتقاله للأهلي .. نجم الزمالك السابق يوجّه رسالة إلى زيزو
صلاح ريكو: انتمائي للأهلي جعل فترتي في الزمالك صعبة
حركة فتح تدعو حماس للتنحي عن حكم قطاع غزة
محترف مصري جديد يقترب من دوري روشن السعودي
فيديو جديد يوثق اللحظات الأخيرة في حياة يحيى السنوار | شاهد
دعاء ليلة القدر مستجاب .. هذه الصيغة تفتح لك أبواب السماء
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
أذكار الصباح.. ابدأ بها يومك يرزقك الله ويحفظك من شياطين الإنس والجن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طائرات أمريكية تقلع لقصف مواقع حوثية في اليمن | فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

نشرت القيادة المركزية للقوات الأمريكية "سنتكوم" على حسابها عبر "إكس"، فجر اليوم الأحد، مقطعين مصورين لطائرات F18 وهي تقلع من على حاملة طائرات في البحر الأحمر لقصف مواقع حوثية في اليمن.

قصف الحديدة

وأفادت وسائل إعلام محلية في اليمن، بأن مقاتلات أمريكية استهدفت عدة مواقع لجماعة الحوثي في مدينة الحديدة.

وأعلنت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن ليل السبت تعرض مطار الحديدة الدولي في غرب اليمن إلى قصف أمريكي.

وقالت "المسيرة"، إن عدواناً أمريكيًا استهدف بثلاث غارات مطار الحديدة الدولي، ثم أعلنت عن عدوان أمريكي على ميناء الصليف الذي يقع شمال غرب مدينة الحديدة.

وبعد ذلك، أعلنت القناة عن معاودة قصف المطار بثلاث غارات إضافيات.

وتحدثت القناة عن وقوع ضربات أخرى في محافظة مأرب اليمنية.

وقالت إن "عدوانا أمريكياً استهدف بخمس غارات مديرية مجزر" بحسب مراسلها في مأرب.
 

اليمن الحديدة الحوثيون الحوثي جماعة الحوث جماعة الحوثي أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف في الحكومة

خلال ساعات.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف في الحكومة

زيزو

بعد أنباء توقيعه لـ الأهلي.. شاهد أول رد فعل من زيزو على إنستجرام

احمد زيزو

صدي البلد يكشف حقيقة توقيع زيزو للاهلي

قبل عيد الفطر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات

قبل عيد الفطر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات

احذفها فورًا من هاتفك.. 12 تطبيقًا تصورك دون علمك وتسرق رسائل واتساب

احذفها فورًا من هاتفك.. 12 تطبيقًا تصورك دون علمك وتسرق رسائل واتساب

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 وموعد استطلاع هلال شوال

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 .. وموعد استطلاع هلال شوال

زيزو

رد فعل مفاجئ من عمرو الدردير بعد أنباء توقيع زيزو لـ الأهلي

ونش طائش يصدم سيارات

السيارات طارت.. ونش طائش يتسبب في كارثة بحدائق الأهرام والقبض على السائق |تفاصيل

ترشيحاتنا

رش وتعقيم عدد من مساجد زهور بورسعيد

مكافحة القوارض: رش وتعقيم عدد من مساجد زهور بورسعيد |صور

الافتتاح

افتتاح معارض مبادرة «عيدك عيدنا» لتوفر مستلزمات العيد بأسعار تنافسية بالإسماعيلية.. صور

جثة - ارشيفية

انتشال جثة غريق من مياه ترعة كاسل فى اسوان

بالصور

احترس .. عادات لازم تبطلها لو بتتعالج من الأنيميا

الأنيميا
الأنيميا
الأنيميا

أبرزهم محسن جابر .. مدين يقيم عزومة إفطار بحضور صناع الموسيقى .. صور

من حفل إفطار الملحن مدين
من حفل إفطار الملحن مدين
من حفل إفطار الملحن مدين

طعمية محشية وفول بالخلطة وبطاطس بالجبنة.. أطباق سحور يوم 22 من رمضان

سحور يوم 22 من رمضان
سحور يوم 22 من رمضان
سحور يوم 22 من رمضان

فيديو

أحمد السقا

الحصان كان هيموتني .. أحمد السقا يكشف كواليس لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

المزيد