طائرات أمريكية تقلع لقصف مواقع حوثية في اليمن | فيديو

نشرت القيادة المركزية للقوات الأمريكية "سنتكوم" على حسابها عبر "إكس"، فجر اليوم الأحد، مقطعين مصورين لطائرات F18 وهي تقلع من على حاملة طائرات في البحر الأحمر لقصف مواقع حوثية في اليمن.

قصف الحديدة

وأفادت وسائل إعلام محلية في اليمن، بأن مقاتلات أمريكية استهدفت عدة مواقع لجماعة الحوثي في مدينة الحديدة.

وأعلنت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن ليل السبت تعرض مطار الحديدة الدولي في غرب اليمن إلى قصف أمريكي.

وقالت "المسيرة"، إن عدواناً أمريكيًا استهدف بثلاث غارات مطار الحديدة الدولي، ثم أعلنت عن عدوان أمريكي على ميناء الصليف الذي يقع شمال غرب مدينة الحديدة.

وبعد ذلك، أعلنت القناة عن معاودة قصف المطار بثلاث غارات إضافيات.

وتحدثت القناة عن وقوع ضربات أخرى في محافظة مأرب اليمنية.

وقالت إن "عدوانا أمريكياً استهدف بخمس غارات مديرية مجزر" بحسب مراسلها في مأرب.

