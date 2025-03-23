مهيب عبدالهادي: بن شرقي يقترب من الانضمام إلى لزمالك

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، اقتراب نادي الزمالك من ضم لاعب جديد لصفوف الفريق الأول.

وكتب مهيب عبر حسابه على فيسبوك: “محمد بن شرقي يقترب كثيرا جدا من الانضمام لنادي الزمالك”.

وتقام اليوم، الأحد، مباراة تجمع بتروجت والزمالك، على ستاد الكلية الحربية في تمام الساعة 9:30 مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

غيابات الزمالك أمام بتروجت

ويغيب عن الزمالك خماسي الفريق محمد عواد وحسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد مصطفى زيزو بعد انضمامهم إلى معسكر منتخب مصر الأول لخوض مباراتين فى الجولة الخامسة والسادسة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

كما يغيب محمد السيد فى صفوف منتخب الشباب، والتونسى سيف الجزيرى انضم لمعسكر منتخب تونس، ويعانى حمزة المثلوثى من الإصابة، ويغيب أحمد حمدى لعدم الجاهزية.