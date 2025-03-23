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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم بكأس عاصمة مصر

لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
سارة عبد الله

يقام اليوم الأحد مباريات هامة يترقبها عشاق كرة القدم المصرية، في ٣ لقاءات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

  • الإسماعيلي ضد بيراميدز – الساعة 9:30 مساء على قناة ON Sports 2 HD
  • الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود – الساعة 9:30 مساء
  • بتروجيت ضد الزمالك – الساعة 9:30 مساء على قناة ON Sports 1 HD

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والإسماعيلي، المقرر إقامتها اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية (كأس عاصمة مصر).

طاقم تحكيم المباراة جاء على النحو التالي


    •    حكم الساحة: إبراهيم محمد
    •    المساعد الأول: أحمد صلاح
    •    المساعد الثاني: محمد علي توفيق
    •    الحكم الرابع: أحمد جمال
    •    حكم تقنية الفيديو (VAR): مصطفى مدحت
    •    مساعد حكم الفيديو: أحمد حامد فهيم


 

الزمالك وبتروجيت كأس عاصمة مصر موعد مباريات اليوم بيراميدز الاسماعيلي

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