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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأمير على بن الحسين يهنئ أبو ريدة لاحتفاظه بمقعده في مجلس فيفا

أبو ريدة
أبو ريدة
عمرو الحلواني

تلقى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برقية تهنئة من الأمير على بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، بمناسبة حصوله على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وفوزه بمقعد مجلس الاتحاد الدولي "فيفا"، متمنيا له دوام التوفيق لاستمرار جهوده المخلصة لخدمة كرة القدم على الصعيدين الإقليمى والدولى.

جاء ذلك في برقية فيما يلي نصها: "يطيب لنا أن نهنئكم ونبارك لكم إعادة إنتخابكم في عضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولى لكرة القدم، للمرة الخامسة، لتستمر جهودكم المخلصة التي تبذلونها في خدمة كرة القدم على الصعيدين الإقليمى والدولى.

مؤكدين اعتزازنا بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربطنا، وبأواصر التعاون والأخوة التي تجمع الاتحادين الشقيقين المصرى والأردنى.. سائلين الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم، ومتمنين لكم دوام التوفيق".

ونجح أبو ريدة مؤخرا في الاحتفاظ بمقعده كأقدم أعضاء مجلس الفيفا، بجانب فوزه برئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، استكمالا لنجاحات رئيس الاتحاد المصري دوليا وقاريا.


 

الأمير علي بن الحسين أبو ريدة هاني أبو ريدة

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