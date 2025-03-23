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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بالقفطان..زوجة حمدي الميرغني تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

زوجة حمدي الميرغني
زوجة حمدي الميرغني
هاجر هانئ

حرصت إسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني على مشاركة متابعهيا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.


تفاصيل إطلالة زوجة حمدي الميرغني 

 

تألقت زوجة حمدي الميرغني في الصور بإطلالة رمضانية انيقة، حيث ارتدت قفطان طويل ذا اكمام طويلة باللون الأسود المصنوع من القماش المخملي، واتسم ببعض التطريزات الراقية.


نسقت إسراء عبد الفتاح مع إطلالتها  بنطلون و بلوزة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها.


انتعلت زوجة حمدي الميرغني حذاء باللون الأسود، وقد نالت صورها إعحبا متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة حمدي الميرغني بتسريحة شعر الذيل حصان، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

حمدي الميرغني زوجة الفنان حمدي الميرغني إطلالة زوجة حمدي الميرغني

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