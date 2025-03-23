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فتاة: احنا ليه بنصلي وبنصوم؟.. علي جمعة: حتى الملائكة بتسأل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فتاة: احنا ليه بنصلي وبنصوم؟.. علي جمعة: حتى الملائكة بتسأل

فتاة تسأل الدكتور علي جمعة
فتاة تسأل الدكتور علي جمعة
محمد شحتة

وجهت إحدى الفتيات سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، تقول فيه (دايما بيجيلي خاطر يقولي: احنا ليه بنصلي وليه بنصوم.. هل كده حرام؟

وأجاب الدكتور علي جمعة، في برنامجه الرمضاني اليومي "نور الدين والدنيا"، أن الملائكة يسألون أنفسهم هذه الأسئلة، فلا مانع من السؤال وليس عليه حرج وعلينا أن نفتش على الإجابة لهذا السؤال.

وتابع: فلا يصح أن نترك الصلاة والصيام ونبحث عن إجابة السؤال، والأفضل أن نذهب للعلماء ونسألهم عن إجابة هذه الأسئلة، فكل ما يخطر ببال المسلم من أسئلة وردت على أذهان البشر لها إجابات.

وأوضح أن المسلم بهذه العبادات من الصلاة والصيام وغيرها، هو يطيع الله عزوجل فهو الذي أمرنا بإقامة الصلاة وأمرنا النبي بأن نصلي كما صلى.

علي جمعة الأزهر الشريف نور الدين والدنيا الملائكة السؤال الإجابة الصلاة

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