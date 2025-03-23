مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بإبرام صفقة تبادل مع حماس

اشتعلت مواجهات في القدس المحتلة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين طالبوا بإبرام صفقة تبادل للأسرى مع حماس، وفق ما أوردت صحف عبرية.

واندلعت مواجهات في القدس المحتلة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين رافضين لإقالة المستشارة القضائية للحكومة ورئيس الشاباك وهو الأمر الذي اعتبروه سلطة أضخم لنتنياهو وخرق للقانون.

في غضون ذلك ، قامت الشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة باعتقال متظاهرين رافضين لإقالة المستشارة القضائية للحكومة ورئيس الشاباك.

من جانبها اعتبرت حماس أن هجوم الاحتلال الوحشي على أحياء برفح وخان يونس واستهداف الطواقم الطبية يمثل جرائم حرب، محذرة من إقدام جيش الاحتلال الفاشي على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين الأبرياء، داعية الدول العربية والأمم المتحدة والقوى الحية في العالم إلى التحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال المروعة.