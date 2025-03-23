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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هالة صدقي: مفاجأة فظيعة في مسلسل إش إش هتغير الأحداث.. وهذه رسالتي لمحمد سامي

هالة صدقي
هالة صدقي
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة هالة صدقي عن العديد من المفاجآت المنتظرة فى مسلسلها "إش إش" الذى يشارك فى الماراثون الرمضاني الحالي ٢٠٢٥.

وقالت هالة صدقي فى تصريح لبرنامج “كليبات” المذاع على منصات التواصل الاجتماعي: ان مسلسل إش إش سيشهد مفاجأة غير متوقعة تماما خلال الحلقات القادمة وستغير الأحداث بشكل قوي.

واستكملت هالة صدقي، معلقة: “فى مفاجأة فظيعة جدا فى اخر الحلقات ومفيش صراع بيني وبين إش إش خالص دا هيبقي وفى شخصية هتتطلع هتغير الدنيا كلها”.

هالة صدقي توجه رسالة للمخرج محمد سامي

ووجهت الفنانة هالة صدقي رسالة للمخرج محمد سامي ،  مؤكدة من خلالها على استمتاعها بالتعاون معه لانه مخرج متميز .

واستكملت هالة صدقي، معلقة: “انت حبيبي ومن أعظم المخرجين اللى اشتغلت معاهم وانت اجهدت نفسك بشكل مرعب وجيت على نفسك وعلى صحتك وعلى بيتك واولادك ومفيش انسان يستحمل اللى انت عملته دا .. وانت محتاج تنام كذا شهر يبقى نوم وأكل فقط عشان تفوق وتبدء تفكر بهدوء”.

اعتزال محمد سامي الإخراج الدرامي

وأعلن المخرج محمد سامي خلال الأيام الماضية اعتزال الإخراج الدرامي بعد مشاركته فى ماراثون رمضان الحالي بمسلسلي “سيد الناس” و"إش إش".

أبطال إش إش

مسلسل إش إش من بطولة، مي عمر، ماجد المصري، خالد الصاوي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إدوارد، انتصار، ندى موسى، دينا، طارق النهري، هالة صدقي، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

مسلسل اش اش هالة صدقي مي عمر المخرج محمد سامي

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