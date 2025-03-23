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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صاحب فتوى سرقة الكهرباء.. وفاة الدكتور إمام رمضان أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر

وفاة الدكتور إمام رمضان
وفاة الدكتور إمام رمضان
محمد شحتة

توفى مساء أمس السبت 22 مارس، الدكتور إمام رمضان ، أستاذ العقيدة والفلسفة بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر الشريف.

فتوى سرقة الكهرباء

وكان الدكتور إمام رمضان، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، قد أثار جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بعدما أفتى فتواه بتحليل سرقة الكهرباء والغاز والمياه التابعة للدولة.

وعُرف عن الدكتور إمام رمضان، أنه يثير جدلاً بسبب فتاويه غير المنضبطة، وتم فصله مؤخراً، بسبب فتاويه غير المسئولة، ولكنه لم يلتزم وخرج جديدًا بآراء تخالف الفكر الأزهري الوسطي، ويعمل الدكتور إمام رمضان في كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة تخصص العقيدة والفلسفة.

واقعة خلع البنطلون

وكان الدكتور إمام رمضان، قد تعرض للفصل منذ فترة بسبب واقعة خلع البنطلون داخل المحاضرة والتي اثارت الرأي العام وعاد لاثارة الجدل من جديد.

وعرفت الواقعة إعلاميا وقتها باسم "واقعة خلع البنطلون" بعدما أصر الدكتور إمام رمضان، على خلع طالبين سرواليهما أمام زملائهما الطلاب في المحاضرة بحجة التعلم.

وبدأت أحداث القصة بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأستاذ بكلية التربية بجامعة الأزهر أصر على خلع طالبين في المحاضرة لملابسهما بشكل غير لائق بالعملية التعليمية، وهددهما برسوبهما لو لم يستجيبا لأوامره.

وقرر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر - وقتها-، على الفور بعد إبلاغه بالواقعة من عميد الكلية الدكتور حشمت عبد الحكيم - وقتها- إيقاف الأستاذ عن العمل واحالته إلى التحقيق العاجل.

وظهر نفس الدكتور في فيديو آخر نشره الطلاب يوضح صورة أخرى للحقيقة، حيث ظهر الدكتور في الفيديو مع أحد الطلاب يجبره كذلك على خلع البنطلون فلما رفض الطالب وأصر على رفضه سمح له بالانصراف وقال للطلاب: "أليس من باب أولى أن يستحي من الله طالما لم يخلع البنطلون بسبب خجله منا".

فتوى سرقة الكهرباء واقعة خلع البنطلون الدكتور إمام رمضان وفاة الدكتور إمام رمضان جامعة الأزهر

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