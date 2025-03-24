ماذا تقدم أيقونة بوجاتي توربيون الخارقة.. وكم يبلغ سعرها ؟

لاشك أن بوجاتي الفرنسية واحدة من أقوى شركات تصنيع السيارات في العالم، حيث استطاعت أن تدخل عالم السيارات الفارهة بجدراة، إلى جانب التميز من ناحية القدرات الفنية والتقنية، إضافة إلى القدرات المذهلة التي تتعلق بالتسارع والانطلاق.

وتعد السيارة بوجاتي توربيون من أشهر وأقوى الطرازات التي قدمتها العلامة الفرنسية في عالم السيارات، حيث دعمت بنظومة فنية هجينة تتكون من 3 محركات كهربائية ومحرك مكون من 16 اسطوانة، ويستطيع هذا المحرك إنتاج قوة قدرها 1.775 حصانا.

بوجاتي توربيون

تسارع مميز لسيارة بوجاتي توربيون الخارقة

وبهذه القدرات المميزة يمكن للسيارة التسارع والانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمينة مدتها 2 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة بوجاني توربيون إلى 444 كيلومتر في الساعة.

بوجاتي توربيون

ويمكن للسيارة الانطلاق من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 200 كيلومتر في الساعة خلال مدة تستغرق 5 ثواني، بينما تتسارع السيارة من نفس النقطة وصولاً إلى سرعة 300 كيلومتر في الساعة في فترة زمنية تستغرق 10 ثواني فقط.

بوجاتي توربيون

إطلالة مميزة للسيارة بوجاتي توربيون

ظهرت السيارة بوجاتي توربيون في مظهر يتسم بالأناقة بعد أن حصلت على حزمة Équipe Pur Sang، والتي توفر 23 لونًا للطلاء الخارجي، بالإضافة إلى مقصورة تضم 10 خيارات من ألكانتارا و20 خيارًا من الجلد، ولمسات مميزة من ألياف الكربون.

بوجاتي توربيون

سعر السيارة بوجاتي توربيون الخارقة

يقدر سعر السيارة بوجاتي توربيون بقيمة تبدأ من 4 ملايين دولار أمريكي.