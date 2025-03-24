التصريح بدفن شاب عقب سقوطه من أعلى كوبرى مشاة بقنا

قررت جهات التحقيق التصريح بدفن شاب لقي مصرعه بعد سقوطه من كوبرى مشاة، بقرية فاو بحرى التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

لقى شاب مصرعه، غرقاً بعد سقوطه من كوبرى مشاة، بقرية فاو بحرى التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص سقط من أعلى كوبرى بقرية فاو بحرى، التابعة لمركز دشنا.

وتبين مصرع كرم رمضان عبد اللاه 28 عاما، أثناء مروره أعلى كوبرى ترعة الكلابية، بقرية فاو بحرى بمركز دشنا بمحافظة قنا.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



