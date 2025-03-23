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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا فى24ساعة..ضبط قاتل طبيب فرشوط..مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث

حفل إفطار الأيتام بقنا
حفل إفطار الأيتام بقنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار يوم  أمس ، عددا من الأحداث، جاء فى مقدمتها تمكن أجهزة الأمن بمركز فرشوط، من تحديد هوية قاتل مدير مكتب الصحة والقبض عليه قبل مرور ٢٤ ساعة على الجريمة، فيما شارك السكرتير المساعد للمحافظة الأطفال الأيتام حفل الإفطار الجماعى بنادى الفتيات، وانتهت أحداث اليوم بمصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ربع نقل بجوار كوبرى المعنا العلوى.

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث بقنا
 

 لقى شاب مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم وقع بين دراجة نارية وسيارة ربع نقل، بطريق قنا سفاجا بالقرب من كوبرى المعنا العلوى.
تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث بين دراجة نارية وسيارة ربع نقل، بالقرب من كوبرى المعنا العلوى، نتج عنه مصرع شاب وإصابة آخر.

برعاية المحافظ..سكرتير مساعد قنا يشارك في حفل الإفطار الجماعى للأطفال الأيتام

شارك اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، نيابةً عن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في حفل الإفطار الجماعي للأطفال الأيتام بمؤسسة تربية البنين ودار للأيتام بنجع حمادي.


نظم الحفل مجلس أمناء نادي الفتيات، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، تحت رعاية محافظ قنا، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بطعنات نافذة..ضبط المتهم بقتـ ل مدير مكتب صحة فرشوط بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا ، قبل مرور ٢٤ ساعة من كشف هوية وضبط المتهم بقتل مدير مكتب الصحة بفرشوط داخل منزله بنطاق مدينة فرشوط، حيث تبين من المعلومات الأولية، أن  موظف بالتربية والتعليم ومقيم بإحدى قرى مركز فرشوط، وراء ارتكاب الجريمة، حيث سدد له عدة طعنات نافذة وتركه جثة هامدة.

و تجرى التحقيقات مع المتهم لكشف ملابسات ودوافع الجريمة، تمهيداً لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا فرشوط نادي الفتيات نجع حمادي حفل الإفطار الجماعى كوبرى المعنا العلوى مصرع شاب

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