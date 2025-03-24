عضو بالموسيقيي: ضبط المشهد الموسيقي أصبح ضرورة لمواجهة الإسفاف

قال المطرب أحمد العيسوي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، إن الوضع الحالي للموسيقى يختلف تمامًا عن الماضي، حيث أصبحت هناك ألفاظ ومصطلحات لا تليق بالغناء، وهو ما تسعى النقابة لضبطه.



وأضاف العيسوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن عصام صاصا ليس عضوًا عاملًا في النقابة، وإنما يحمل تصريحًا سنويًا يسمح له بالغناء لفترة محدودة، وهو تصريح يمكن للنقابة منحه أو سحبه حسب التزام الفنان.

الغناء في مصر



أما عن تأثير المهرجانات على مستوى الغناء في مصر، فأوضح العيسوي أنه رغم وجود أصوات جيدة في هذا المجال، إلا أن الفترة الماضية شهدت حالة من الفوضى في اختيار الكلمات، مما دفع النقابة لاتخاذ إجراءات صارمة لضبط المشهد الموسيقي.



وأشاد بقرارات الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، الذي شدد على رفض أي كلمات تخدش الذوق العام، مستشهدًا بتصريحه الشهير: "لا يمكن أن نسمح بأغانٍ تحتوي على عبارات مثل 'أمك صاحبتي'، فهذا ليس فنًا محترمًا يمكن لعائلاتنا وأطفالنا سماعه".



واختتم العيسوي حديثه بالتأكيد على أن النقابة مستمرة في مواجهة هذه الظواهر، مع إتاحة الفرصة لمن يرغب في تقديم فن هادف يلتزم بالمعايير الموسيقية الصحيحة.

