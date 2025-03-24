عرض حياة المواطنين للخطر.. قرار بشأن سائق ميني باص بالدقهلية

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام شخص بالسير عكس الإتجاه بطريق ( ميت غمر – المنصورة ) بمحافظة الدقهلية ، معرضاً سلامة المواطنين للخطر.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "مينى باص" بالسير عكس الإتجاه بطريق ( ميت غمر – المنصورة ) بمحافظة الدقهلية ، معرضاً سلامة المواطنين للخطر.

الداخلية تضبط المتهم بقيادة سيارة عكس الاتجاه

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ( مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.



