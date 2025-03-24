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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عرض حياة المواطنين للخطر.. قرار بشأن سائق ميني باص بالدقهلية

محكمة
محكمة
رامى المهدي

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام شخص بالسير عكس الإتجاه بطريق ( ميت غمر – المنصورة ) بمحافظة الدقهلية ، معرضاً سلامة المواطنين للخطر.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "مينى باص" بالسير عكس الإتجاه بطريق ( ميت غمر – المنصورة ) بمحافظة الدقهلية ، معرضاً سلامة المواطنين للخطر.

الداخلية تضبط المتهم بقيادة سيارة عكس الاتجاه

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ( مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.


 

جهات التحقيق تحريات المباحث السير عكس الإتجاه ميت غمر وزارة الداخلية الداخلية

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