عرض حياة المواطنين للخطر.. قرار بشأن سائق ميني باص بالدقهلية

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام شخص بالسير عكس الإتجاه بطريق ( ميت غمر – المنصورة ) بمحافظة الدقهلية ، معرضاً سلامة المواطنين للخطر.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "مينى باص" بالسير عكس الإتجاه بطريق ( ميت غمر – المنصورة ) بمحافظة الدقهلية ، معرضاً سلامة المواطنين للخطر.
الداخلية تضبط المتهم بقيادة سيارة عكس الاتجاه
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ( مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.