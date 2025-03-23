بتروجت يضيف الثاني أمام الزمالك في الوقت القاتل

أحرز أحمد فاروق هدف تقدم بتروجت في شباك الزمالك في الدقيقة 90 من المباراة التي تجمع بينهما باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات مباريات كأس عاصمة مصر.

سجل ناصر ماهر لاعب الزمالك هدف التعادل لفريقه أمام بتروجيت فى الدقيقة 70 من عمر المباراة

وسجل توفيق محمد لاعب فريق بتروجيت هدف التقدم لفريقه فى شباك الزمالك بالدقيقة 58



تفاصيل الشوط الأول

وأهدر ناصر ماهر لاعب الزمالك، ضربة جزاء لصالح فريقه بعدما تألق عمر صلاح حارس بتروجيت، في التصدي لها في الدقيقة 10 من عمر اللقاء.

وفى الدقيقة 20 احتسب الحكم ركلة جزاء لبتروجيت بداعى ارتطام الكرة في يد مصطفى الزناري، وبعد العودة لتقنية الفار تم إلغاء القرار.

وفى الدقيقة 28 سجل بتروجيت هدفا عن طريق رشاد المتولى، إلا أن الحكم ألغاه؛ لوجود خطأ على لاعب الفريق البترولي.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حسام – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمد حمدي – أحمد محمود – سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم " إيشو".

خط الهجوم: ناصر ماهر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

بينما خاض بتروجيت المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد - هادي رياض - أحمد بحبح - توفيق محمد

خط الوسط: محمد علي عكاشة - أدهم حامد - رشاد المتولي

خط الهجوم: شيكودي جبريل - إسماعيل بامبا - خالد أبو زيادة.