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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بأسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل عند إحدى قرى مركز إدفو شمال أسوان

تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل عند طريق قرية وادى عبادى نمرة 1 التابعة لمركز إدفو شمال المحافظة مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى بسيارات الإٍسعاف.

حادث تصادم

بينما تعرض 12 شخصا لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، على طريق "إدفو - مرسى علم" الرابط بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على طريق "إدفو - مرسى علم"، شمال شرق أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث. 

وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخص ما بين كسور وجروح وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصى بمدينة إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

على الجانب الآخر، لقى 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق العلاقى شرق أسوان، وتم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث لاتخاذ اللازم.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق وادى علاقى جنوب شرق أسوان مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 4 أشخاص آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل جثامين المصابين إلى المشرحة العمومية ، ونقل المصابين إلى المستشفى لتقلى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم  .

وكان قد تعرض 7 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل عند طريق العلاقي بمدينة أسوان، وتوجهت سيارات.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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