ويل سميث يكشف عن سر لم يلاحظه أحد في مسلسله الأيقوني

يواصل النجم ويل سميث استعادة ذكريات الماضي وإحياء لحظاته الأيقونية، حيث فاجأ جمهوره بمعلومة غير متوقعة عن مسلسله الشهير “ذا فريش برينس أوف بيل-إير” خلال لقاء مع زميلته في العمل تاتيانا علي.

في مقطع فيديو نشره سميث عبر حسابه على إنستجرام، ظهر النجم برفقة علي وهما يشاهدان مقطعًا من المسلسل، كشف فيه سميث عن عادة غريبة كان يمارسها أثناء التصوير، حيث كان يحرك شفتيه مع حوارات زملائه في المشاهد، وهو ما لاحظه الجمهور لأول مرة.

وعلقت علي على ذلك قائلة: “كنت تحفظ النص بالكامل”، ليرد عليها سميث مازحًا: “بصراحة، لا يوجد سبب يجعلنا نكون قد نجحنا بهذه الطريقة!”، في إشارة إلى أن هذا التصرف لم يكن احترافيًا.

وأضاف أن الأمر استمر لست حلقات قبل أن يلفت أحد انتباهه إليه، وكان ذلك خلال حلقة ظهر فيها دون تشيدل كضيف شرف، حيث اضطر المنتجون لإيقافه وإخباره بما كان يفعله.

لمّ شمل “ذا فريش برينس” ورقصة تريند



جاء هذا الفيديو كجزء من سلسلة لقاءات جمعت نجوم “ذا فريش برينس أوف بيل-إير” مؤخرًا، حيث شارك سميث وعلي في تريند راقص على تيك توك لأغنية “Anxiety” للمغنية Doechii، وظهر سميث وهو يقلد رقصة علي الشهيرة من الحلقة الأولى للمسلسل، وعلق على الفيديو قائلًا: “انتظرت 35 عامًا حتى تصبح هذه الرقصة تريند!”.

نال الفيديو تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، حتى أن جادن سميث، نجل ويل سميث، علّق قائلًا: “أبي، عليك أن تخبرني بما يحدث في المنزل لأعود فورًا!”.

يذكر أن ويل سميث يستعد للعودة القوية إلى هوليوود بعد الجدل الذي أحاط به خلال حفل الأوسكار 2023، ويبدو أن استعادة ذكريات نجاحه الكبير في التسعينيات هو جزء من خطته لإعادة التواصل مع جمهوره.