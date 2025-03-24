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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أبطال وأسرة العتاولة 2 يحتفلون بنهاية التصوير في حلوان.. صور

العتاولة
العتاولة
شروق سلامة

احتفل أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة ومصطفى أبو سريع وأسرة مسلسل العتاولة 2 نهاية تصوير مشاهد العمل، داخل أحد المواقع بشركة الغزل والنسيج بمدينة حلوان.


كان ضمن الحضور من أبطال العتاولة 2 أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة ومصطفي أبو سريع وغيرهم ممن شاركوا بوصلات رقص على أغنية تتر المسلسل .

وكان أحمد السقا قد أعلن قبيل الاحتفال عن تصوير المشاهد الأخيرة من الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، الذي يعرض في الموسم الرمضاني الجاري.


ونشر أحمد السقا عبر صفحته الرسمية على إنستجرام صورا من كواليس مسلسل "العتاولة 2" مع النجمين طارق لطفي وباسم سمرة وأسرة العمل، وكتب تعليقا: "كل سنة وحضراتكم طيبين! رمضان قرب يخلص، والنهاردة آخر يوم تصوير في مسلسل "العتاولة 2"، واحد من الأعمال اللي قريبة على قلبي جدًا لأسباب كتيرة واهمها اننا اسعدناكم.

وأضاف السقا: "حابب اولاً أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه المستمر، وإن شاء الله نكون دايمًا عند حسن الظن.. وكل الشكر لهيئة الترفيه ومجموعة MBC على دعمهم الدائم والكبير لينا وللعمل.. وممتن جدًا للمنتج الكبير الأستاذ صادق الصباح، وأخويا وصديقي أنور الصباح".


وأضاف: "واحب اعبر عن سعادتى بالعمل مع المخرج المتميز أحمد خالد والمؤلف مصطفى جمال هاشم، و مدير التصوير الرائع حسام حبيب وأكيد مفيش احلى من الشغل مع ناس خطيرة و لذيذة زى اخواتى و حبايبى طارق لطفي و زينة و باسم سمره و مدام فيفي عبده و نسرين أمين، وكل كاست العمل. ربنا يديم المحبة، وكل سنة وانتم طيبين والى اللقاء قريباً على الشاشة الكبيرة ان شاء الله".

العتاولة احمد السقا باسم سمرة

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