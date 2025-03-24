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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الأهلي
الأهلي
محمد السعيد

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على طلائع الجيش، اليوم الإثنين، في ثاني مبارياته بكأس عاصمة مصر.

ويستهدف الأهلي مداواة جراحه بتحقيق الفوز على طلائع الجيش في مباراة اليوم بعد الهزيمة المفاجئة أمام إنبي بهدف نظيف، في الجولة الافتتاحية.

وسيعود المدرب السويسري مارسيل كولر لقيادة الأهلي أمام طلائع الجيش بعد انتهاء فترة إجازته، إذا قاد سامي قمصان المارد الأحمر في المباراة الماضية.

كما انتظم كل من: أشرف بن شرقي وأشرف داري وحسين الشحات وإمام عاشور وكريم الدبيس في التدريبات بعد إنتهاء الراحة السلبية.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش في التاسعة والنصف مساءً، على ملعب “الكلية الحربية”.

وتذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر قناة أون تايم سبورتس 1 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

غيابات الأهلي


ويفقد الأهلي 11 لاعبًا أمام طلائع الجيش لأسباب مختلفة، وتشمل قائمة الغيابات: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومصطفى شوبير، بسبب التواجد مع منتخب مصر.

كما يفقد محمد عبد الله بسبب تواجده مع منتخب الشباب ووسام أبوعلى للانضمام لمنتخب فلسطين، وجارديشار للتواجد مع منتخب سلوفينيا، ورضا سليم وكريم فؤاد للإصابة.

في المقابل، يطمح طلائع الجيش في تحقيق مفاجأة بخطف انتصار ثمين من الأهلي وتعزيز فرصه في مواصلة مشواره في البطولة.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش


حكم ساحة: محمود ناجي

حكم مساعد 1: كريم مهنا

حكم مساعد 2: طارق مصطفي

حكم رابع: مبروك نبيل

حكم تقنية الفيديو: محمود ناجي

الأهلي طلائع الجيش كأس عاصمة مصر موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش مارسيل كولر

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