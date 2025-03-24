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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

15 فائدة عند تناول كوب من الزنجبيل مع الحليب

15 فائدة عند تناول كوب من الزنجبيل مع الحليب
15 فائدة عند تناول كوب من الزنجبيل مع الحليب
رنا عصمت

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية، عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، فوائد مشروب الزنجبيل مع الحليب. 

 فوائد الزنجبيل مع الحليب:


١-علاج التهاب الحلق:

يحدث التهاب الحلق بسبب بعض البكتيريا أو الجراثيم داخل الحلق، أو في بعض الأحيان يكون التهاب الحلق سببًا لمرض آخر، مثل البرد والأنفلونزا، تناول الزنجبيل مع الحليب يعالج التهاب الحلق.


٢-حماية القلب:

يعمل الزنجبيل على تقليل البروتين الدهني المنخفض الكثافة الموجود داخل الجسم، وتجنب الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

٣-تعزيز نظام المناعة:

من خلال تناول الزنجبيل مع الحليب، أو أي شيء يحتوي على الزنجبيل، يمكن أن يعزز نظام المناعة الذي يحمينا من الجذور الحرة.


 ٤-تدفئة الجسم:

الزنجبيل مع الحليب هو أحد المشروبات التي تتبادر إلى الذهن خلال فصل الشتاء أو موسم الأمطار، اشربيه ساخنًا، وسوف ينقل دفئه إلى جسمك.

٥-تخفيف آلام العضلات:

يحتوي الزنجبيل على مركب مضاد للالتهابات وزيت متطاير يحتوي على مسكن للآلام، لذلك إذا كانت عضلاتك تؤلمك، فيمكنك علاجها عن طريق تناول الزنجبيل مع الحليب.

٦-التقليل من إفراز دهون البشرة:

باستخدام الزنجبيل، يمكن التحكم في كمية الدهون المفرزة، ذلك لأن الزنجبيل يحتوي على معادن عالية جدًا يمكنها التحكم في الدهون المفرزة من البشرة.

٧-الحماية من الدوار:

يحدث الدوار لوجود خلل ما بين جسمنا وعقلنا، الزنجبيل مع الحليب سيجعل جسمك أكثر استرخاء ويمكن أن يحمي من الدوار.

٨-تخفيف آلام الحيض:

الزنجبيل والحليب يحتويان على الإيبوبروفين وهو مسكن طبيعي للألم، الزنجبيل يخفف الألم المرتبط بالحيض، والحليب يخفف من أعراض متلازمة ما قبل الحيض، ما يجعل شراب الحليب مع الزنجبيل ممتازًا في أوقات الدورة الشهرية وقبلها.

٩-تقوية العظام:

يجعل عملية هشاشة العظام أبطأ، تبدأ عملية هشاشة العظام في سن 30-40 سنة، ولا يمكننا منعها، إنها عملية طبيعية في حياتنا، ولكن يمكننا جعلها أبطأ.

١٠-حماية الجهاز الهضمي:

الزنجبيل مع الحليب مفيد في حماية ومساعدة الجهاز الهضمي على العمل بكفاءة، ويمكن أن يحمينا من الإمساك.

١١-طارد للبلغم:

الزنجبيل علاج طبيعي للبلغم حيث يمكن أن يفكك البلغم بين الأنف والحنجرة، لذلك عندما تصابين بالأنفلونزا، إذا كنتِ تشربين الزنجبيل مع الحليب بشكل مستمر، فإن البلغم سيخرج بسهولة أكبر.

١٢-الإحساس بالشبع:

أظهرت الأبحاث التي أجريت في معهد التغذية البشرية بجامعة كولومبيا، أن المشروبات المصنوعة من الزنجبيل تجعل معدتنا تشعر أنها ممتلئة لفترة أطول من المعتاد.

١٣-التخفيف من أعراض البرد:

يمكن للزنجبيل إحضار الدفء داخل جسمك، وسيجعلك تشعرين بمزيد من الراحة.

١٤-الشعور بالاسترخاء:

سيجعلك الزنجبيل مع الحليب تشعرين بالاسترخاء، لأنه يعزز من الدورة الدموية في الدماغ.

١٥-مكافحة الشيخوخة:

تستخدم مضادات الأكسدة الموجودة داخل الزنجبيل لمحاربة الجذور الحرة، إذ تكون بشرتنا محمية من الشيخوخة التي تسببها الجذور الحرة.

الزنجبيل مع الحليب فوائد الزنجبيل الزنجبيل مع الحليب للعظام

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