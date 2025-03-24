أيمن يونس : زيزو أهم من لاعيبه كتير بتاخد فلوس على الفاضي

أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق على ضرورة تجديد إدارة النادي لـ أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد أنباء إقتراب رحيله.

وتداول بشكل واسع خلال الساعات الماضية إقتراب زيزو من الرحيل للنادي الأهلي بعد نهاية عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

وقال أيمن يونس في تويته عبر منصة أكس:اتمني من مجلس إدارة الزمالك سرعه تجديد عقد زيزو..نادي الزمالك لاعبيه علي مر العصور نجوم و سوبر نجوم..زيزو سوبر نجم والفريق في احتياج ليه .

وأكمل : بلاش كلام انه ما يفرقش، لا يفرق وأوي كمان، أنا عندي لاعيبه كتير تانيه ما تفرقش وبياخدوا فلوس كتير علي الفاضي، زيزو أهم.

ويخوض زيزو مباراة قوية رفقة منتخب مصر غدا الثلاثاء أمام سيراليون ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.