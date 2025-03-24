منتخب مصر بالقوة الضاربة أمام سيراليون غدا

استقر حسام حسن مدرب منتخب مصر لكرة القدم على خوض مباراة سيراليون غدا بالقوة الضاربة في ظل سعيه إلى الفوز بها .

ويلتقي منتخب مصر غدا مع سيراليون ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وطالب حسام حسن لاعبيه بالفوز على سيراليون وبذل أقصى جهد ممكن خلال المباراة من أجل السير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى كأس العالم.

وأدى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته في التاسعة مساء الأحد استعدادا لمواجهة سيراليون في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات ثم جمل فنية وتقسيمة تحت إشراف الجهاز الفني.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 13 نقطة ثم بوركينا فاسو وسيراليون في المركز الثاني والثالث بـ 8 نقاط وغينيا بيساو في المركز الرابع بـ 6 نقاط وإثيوبيا خامسا بـ 3 نقاط ثم جيبوتي في المركز السادس والأخير بنقطة واحدة.