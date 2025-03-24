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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل “عايشة الدور”

عايشة الدور
عايشة الدور

يترقب الجمهور عرض الحلقة العاشرة من مسلسل “عايشة الدور”، الذي تخوض بطولته النجمة دنيا سمير غانم، ضمن مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025، ويعد المسلسل من أبرز الأعمال المنتظرة هذا الموسم، حيث يجمع بين الدراما الاجتماعية والكوميديا في قصة فريدة من نوعها.

 

الحلقة  ٩

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل “عايشة الدور” العديد من التطورات الدرامية حيث بدأت الحلقة باقتحام عايشة (دنيا سمير غانم) ونديم وأيمن للجامعة، وذلك لمحاولة حذف الإيميل الذي أرسلته فاطيما إلى الإدارة لشرح موقفها الصحي بعد تعرضها لحادث سير. وبالفعل، نجحت عايشة في إزالة الإيميل، لكنها اضطرت لتقمص شخصية “جنية” للهروب من الجامعة دون أن يتم كشف أمرها.

ولكن المفاجأة كانت عندما عثرت رئيسة الجامعة على الجاكيت الذي كانت ترتديه عايشة، لتدرك أنه يخص ابنتها، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كان نديم سيكشف سر عايشة أمام الجميع.

 

مواعيد عرض مسلسل “عايشة الدور”

يُعرض المسلسل على قناة ON في تمام الساعة 6:30 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 2:45 صباحًا و1:30 ظهرًا. كما يُبث على قناة ON دراما الساعة 7:30 مساءً، مع إعادة في 3:00 صباحًا، 9:00 صباحًا، و3:00 ظهرًا، إضافةً إلى توفره عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع البث التلفزيوني.

قصة مسلسل “عايشة الدور”

تدور أحداث المسلسل حول عايشة، وهي سيدة مطلقة وأم لطفلين، تعيش حياة مليئة بالتحديات، حتى تأخذها الظروف للعودة إلى الجامعة مكان ابنة شقيقتها التي تتعرض لحادث. تجد نفسها فجأة تعيش حياة مزدوجة بين كونها أماً مثالية مضحية، وطالبة جامعية مرحة تعيش أجواء الشباب، مما يغير حياتها بالكامل ويدخلها في مواقف مليئة بالكوميديا والمفاجآت.

أبطال وصُنّاع المسلسل

يشارك في بطولة العمل إلى جانب دنيا سمير غانم كل من:
    •    سماء إبراهيم
    •    عمر الشناوي
    •    رحاب الجمل
    •    أميرة أديب
    •    فدوى عابد
    •    أحمد فاضل

والمسلسل من تأليف كريم يوسف، أحمد الجندي، أشرف نصر، ندى عزت، سامح جمال، ونانسي عكيلة، ومن إخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

عايشة الدور دنيا سمير غانم رمضان2025

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