كفر الشيخ .. فحص 2094 مواطنا في قافلة طبية مجانية بمركز الحامول

أعلن وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتور محمد أبو السعد، فحص 2094 مواطنا في قافلة طبية مجانية بإحدى قرى مركز الحامول خلال يومين.



قال أبو السعد، في بيان اليوم، الإثنين، إن مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ نظمت قافلة طبية مجانية بإحدى قري مركز الحامول مبينا أن القافلة ضمت 11 عيادة طبية تخصصية، تشمل 9 تخصصات طبية كالآتي: (الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، والجلدية، والنسا، وتنظيم الأسرة، والعظام، والأنف والأذن، والأسنان)، حيث استفاد من خدمات العيادات التخصصية بالقافلة 2094 مواطنا خلال يومي القافلة، كما تم أيضًا إجراء 265 تحليلا طبيا بين (معمل الدم ومعمل الطفيليات)، بالإضافة إلى إجراء 35 حالة أشعة تشخيصية.



أضاف أنه تم نشر الوعي الصحي من خلال ندوات التثقيف والإرشاد الصحي إلى 580 مواطنا خلال 12 ندوة على مدار اليومين.



أشار إلى أنه في إطار استدامة مبادرة 100 يوم صحة ومبادرة "افحص واطمن" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (مثل: ارتفاع ضغط الدم والسكري) تم عمل 150 فحصا طبيا إلى 87 مواطنا خلال القافلة.



وتابع أنه تم تقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية إلى 39 مريضا، كما تم تحويل 12 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تم صرف الدواء وتقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.

