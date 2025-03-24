بعد الطالب الكفيف .. الأزهر يقدم أحد أبنائه لإمامة المصلين في تراويح رمضان

قدم الأزهر الشريف، أحد أبنائه الطلاب لإمامة آلاف المصلين في الجامع الأزهر نظرا لإجادته الحفظ والتلاوة بأحكام التجويد والقراءات.

وقدم الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، الطالب الأزهري أحمد سامي الجوهري، الطالب بالثانوية الأزهرية، يؤم المصلين برواية الإمام السوسي عن الإمام أبي عمرو البصري، وذلك في الليلة الخامسة والعشرين من ليالي الشهر الفضيل.

كما قدم الأزهر الشريف، خلال الأيام الماضية، الطالب محمد أحمد حسن، الطالب الكفيف بالصف الثالث الثانوي الأزهري، ليؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر.

وحظى الطالب محمد أحمد حسن، على إعجاب الملايين من المسلمين بسبب عذوبة صوته وإتقانه لأحكام القرآن الكريم وثباته أثناء الصلاة إماما بالجامع الأزهر.

وامتلأ الجامع الأزهر اليوم الاثنين عن أخره بالمصلين الذين توافدوا بالآلاف لإحياء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، يلتمسون ليلة القدر، وأداء صلاتي العشاء والتراويح في أجواء روحانية رمضانية، حيث حضر المصلون من مختلف المحافظات، يتوسطهم الطلاب الوافدين من دول عدة، في جو يسوده الخشوع والتضرع إلى الله.