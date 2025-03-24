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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

يلتمسون ليلة القدر .. الجامع الأزهر كامل العدد بالمصلين ليلة 25 رمضان | صور

الجامع الأزهر كامل العدد بالمصلين ليلة 25 رمضان
الجامع الأزهر كامل العدد بالمصلين ليلة 25 رمضان
محمد شحتة

امتلأ الجامع الأزهر اليوم الاثنين، بالمصلين الذين توافدوا بالآلاف لإحياء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، وأداء صلاتي العشاء والتراويح في أجواء روحانية رمضانية، حيث حضر المصلون من مختلف المحافظات، يتوسطهم الطلاب الوافدين من دول عدة، في جو يسوده الخشوع والتضرع إلى الله.

وتقام صلاتا العشاء والتراويح من سورتي الزمر وغافر، ويؤم المصلين في صلاة العشاء الشيخ أحمد سعد العجمي، الواعظ بمنطقة الغربية، قارئًا برواية حفص عن عاصم، بينما يؤم المصلين في صلاة التراويح الدكتور أسامة الحديدي، المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قارئا برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني، والشيخ محمد سالم، قارئًا برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني نافع، والشيخ أحمد سامي الجوهري، قارئًا برواية الإمام السوسي عن الإمام أبي عمرو البصري.

وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحة الجامع الأزهر، كما تُبث على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.

ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقرآت قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.

الجامع الأزهر العشر الأواخر من شهر رمضان شهر رمضان العشر الأواخر صلاة التراويح منصات الأزهر موائد إفطار يومية

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