يلتمسون ليلة القدر .. الجامع الأزهر كامل العدد بالمصلين ليلة 25 رمضان | صور

امتلأ الجامع الأزهر اليوم الاثنين، بالمصلين الذين توافدوا بالآلاف لإحياء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، وأداء صلاتي العشاء والتراويح في أجواء روحانية رمضانية، حيث حضر المصلون من مختلف المحافظات، يتوسطهم الطلاب الوافدين من دول عدة، في جو يسوده الخشوع والتضرع إلى الله.
وتقام صلاتا العشاء والتراويح من سورتي الزمر وغافر، ويؤم المصلين في صلاة العشاء الشيخ أحمد سعد العجمي، الواعظ بمنطقة الغربية، قارئًا برواية حفص عن عاصم، بينما يؤم المصلين في صلاة التراويح الدكتور أسامة الحديدي، المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قارئا برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني، والشيخ محمد سالم، قارئًا برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني نافع، والشيخ أحمد سامي الجوهري، قارئًا برواية الإمام السوسي عن الإمام أبي عمرو البصري.
وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحة الجامع الأزهر، كما تُبث على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.
ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقرآت قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.