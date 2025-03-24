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هل تجزئ صلاة التهجد عن صلاة التراويح؟.. اعرف الحكم وكيفية أدائها ووقتها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تجزئ صلاة التهجد عن صلاة التراويح؟.. اعرف الحكم وكيفية أدائها ووقتها

هل تجزئ صلاة التهجد عن صلاة التراويح
هل تجزئ صلاة التهجد عن صلاة التراويح
شيماء جمال

صلاة التهجد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، يؤديها المسلم أو المسلمة في الليل بعد نوم يسير.

ووقتها من بعد صلاة العشاء حتى أذان الفجر، وأفضل أوقاتها الثلث الأخير من الليل،  يُستحب أداء صلاة التهجد في البيت، خاصةً للنساء.

ولكن هناك سؤالا يشغل بال الكثير وهو هل تجزئ صلاة التهجد عن صلاة التراويح؟

وقد أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا السؤال وقالت ان صلاة التهجد تُجزئ عن التراويح وقيام الليل، موضحة أن جميعها تدخل تحت مسمى قيام الليل، والفرق بينها يكمن في التوقيت وكيفية الأداء.

وأوضحت الإفتاء أن صلاة التراويح تُؤدى بعد صلاة العشاء وحتى قبل الفجر، وغالبًا ما تُصلى في جماعة خلال شهر رمضان، وتكون عبارة عن عدد من الركعات يؤديها المسلم مثنى مثنى، ويختمها بالوتر. 

كيفية أداء صلاة التهجد

اولا: يعقد المسلم نية التهجد بقلبه دون التلفظ بها، ثم يتوضأ وضوءًا صحيحًا.

ثم يستقبل القبلة، ويكبر تكبيرة الإحرام رافعًا يديه إلى مستوى الأذنين.

وبعدها يقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة، ثم يتبعها بما تيسر من القرآن الكريم.

ثم يركع المصلي بعد القراءة قائلاً: "سبحان ربي العظيم" ثلاث مرات، و يرفع قائلاً: “سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد”

 ثم يسجد قائلاً: "سبحان ربي الأعلى" ثلاث مرات.

وبعد كل ركعتين، يجلس للتشهد، ثم يسلم عن يمينه وشماله.


كيفية صلاة التهجد في البيت للمرأة؟


قالت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، إنه يمكن للمرأة أن تؤدي صلاة التراويح بنفس الطريقة التي يؤديها الرجال،ولكن هناك بعض الخصوصيات التي يمكن أن تُراعى، فضلا عن أن أداءها من المنزل للمرأة من الأمور المستحبة.

وأوضحت الإفتاء أنه يُستحب للمرأة أن تختار مكاناً هادئاً ومريحاً في بيتها لأداء الصلاة، حيث يمكنها أن تتفرغ للعبادة والدعاء دون إزعاج، ويُفضل أن يكون هذا المكان نظيفاً ومرتباً، وأن تُعدّ له سجادة صلاة خاصة.

وأضافت أنه لابد ايضا أن تتوضأ المرأة، وترتدي ملابس الصلاة التي تُغطي جميع الجسم باستثناء الوجه واليدين، ويمكن أن تقوم بأدائها بشكل منفرد أو أن تُصليها مع جماعة من النساء في البيت.

وأشارت الى أن الصلاة تبدأ بنية خالصة لله تعالى، ويُمكن أن تُصلى ركعتين، ولا حد أقصى لعدد الركعات، لكن يُستحب أن تكون وتراً، ويُمكن للمرأة أن تقرأ ما تيسر لها من القرآن، وأن تُطيل في الركوع والسجود، وأن تدعو بما شاءت من الدعاء.

وشددت على ضرورة الخشوع والابتعاد عن التسرع والعجلة، وصلاة التهجد في أي وقت من الليل، ولكن الأفضل أن يكون ذلك في الثلث الأخير من الليل، حيث يكون الدعاء أقرب للإجابة، وبعد الانتهاء من الصلاة يُستحب أن تجلس للذكر والدعاء حتى الفجر، وأن تُختم عبادتها بصلاة الوتر إذا لم تكن قد صلتها.


دعاء صلاة التهجد مختصر

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا

اللهم اعتقنا من النار

اللهم انى أسالك بكل خير سألك به عبدك ونبيك محمد وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد

اللهم انى اسألك الجنة وما قرب اليها من قول أول عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول أو عمل

اللهم ارزقنا الجنة وأجرنا من النار

اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلّـغـُـنا به جنتَـك، ومن اليقين ما تُهـّون به عـلينا مصائبَ الدنيا. 


اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين.

اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

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