دعم الجماهير واجب.. أحمد موسى: لا بديل عن الفوز غدا أمام سيراليون بتصفيات المونديال

علق الإعلامي أحمد موسى، على مباراة منتخب مصر أمام سيراليون المقرر إقامتها غدا، في تصفيات كأس العالم، قائلا: "مهم جدا التواجد الجماهيري في مباراة الغد لدعم المنتخب المصري".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "إحنا عايزين الجمهور يروح يساند المنتخب المصري، ولا بديل عن الفوز غدا أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "لازم نفوز في كل مبارياتنا المتبقية في تصفيات كأس العالم ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لازم كلنا نكون رجاله بكرة بقيادة نجمنا العالمي محمد صلاح وعمر مرموش وزيز والشناوي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "إحنا عايزين الفوز بكرة لمنتخب مصر أمام سيراليون من أجل تحقيق حلم الصعود لمونديال 2026".