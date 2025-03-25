دفن جثمان شاب أنهى حياته في المعادي بسبب المخدرات

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في انهاء شاب حياته شنقا في منطقة المعادي بسبب تعاطي المواد المخدرة وصرحت بدفن الجثمان عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

شاب ينهي حياته شنقا في المعادي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادي تضمن ورود بلاغا من شخص خمسيني أفاد العثور على جثمان نجله معلقا في جنش مروحة بسقف شقة في دائرة القسم وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، العثور على جثمان شاب في منتصف العشرينات يرتدي كامل ملابسه معلقا في جنش مروحة وأن الواقعة حدثت قبل يومين من العثور على الجثمان.

وبسؤال والد الشاب قرر أمام أجهزة أمن القاهرة أن نجله مدمن على تعاطي المواد المخدرة ولم يقدر على التعافي منها وكان يعيش بمفرده بالشقة مسرح الحادث فقام بالتخلص من نفسه ولم يتهم أحد أو يشتبه في وفاته جنائيا.