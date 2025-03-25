تعليم الإسماعيلية تنظم ندوة دينية ثقافية عن فضل ليلة القدر والعشر الأواخر

نظمت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، بالتنسيق مع منطقة وعظ الإسماعيلية، الإثنين، ندوة دينية ثقافية حول فضل ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بأهمية دور المؤسسات التعليمية في نشر الوعي الديني الوسطي وتعزيز القيم الإسلامية السمحة.

وأشار أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن الندوة تناولت الحديث عن فضل ليلة القدر والعشر الأواخر من شهر رمضان المُبارك، والتضرع والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، كما تم شرح المقصد من زكاة الفطر وهو إغناء الفقراء يوم العيد، وتطهير الصائم من اللغو والرفث.

وخلال اللقاء أكد الشيخ أشرف السعيد مدير عام منطقة الوعظ بالأزهر الشريف بمحافظة الإسماعيلية، أن شهر رمضان هو شهر الجد والعمل وشهر الخير والوفاء سواء فيما يتعلق بالعبادات المتعلقة بالمولى عز وجل أو بالمعاملات المتعلقة بالأعمال وحقوق الآخرين وينبغي ألا يحمل رمضان بما ليس له علاقة به من تقصير البعض في قيامه بعمله أو التزامه تجاه الآخرين، وإذا كان الموظف مطالبًا بالوفاء بواجباته التي يستحق مقابلها راتبه فإن هذا الالتزام ينبغي ألا يتأثر بصيام رمضان.