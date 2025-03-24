قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انفجار 3 أسطوانات غاز.. السيطرة على حريق في مخبز بلدي بأسوان
وزير الاتصالات يبحث مع الاتحاد الأوروبي آفاق التعاون الرقمي
تفاصيل مران الأهلي استعدادا للهلال السوداني في دوري أبطال ‏إفريقيا
الأهلي يودع كأس عاصمة مصر بعد الهزيمة من طلائع الجيش
تعليق مثير من إسلام صادق بعد هزيمة الأهلي من طلائع الجيش
باحثة بالجامع الأزهر: الزكاة طهارة للمُزكِّي ومالِه وليست مجرد فرضا
كريم حسن شحاتة: نادي المقاولون لا يزال يجني ثمار احتراف محمد صلاح
بالأسماء.. تجهيز 453 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في القليوبية
احترس .. عصير طبيعي لذيذ يسبب أضرارا خطيرة
نساء بجوار الرجال.. القصة الكاملة لمحاضرة مصطفى حسني المثيرة للجدل داخل مسجد بكمباوند
تجهيز الحدائق وطرح سلع مخفضة .. استعدادت مكثفة من وزارة الزراعة لاستقبال عيد الفطر
طلائع الجيش يهز شباك الأهلي بالهدف الثالث في كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

باحثة بالجامع الأزهر: الزكاة طهارة للمُزكِّي ومالِه وليست مجرد فرضا

ملتقى رمضانيات نسائية بالجامع الأزهر
ملتقى رمضانيات نسائية بالجامع الأزهر
محمد شحتة

واصل الجامع الأزهر اليوم الإثنين، 24 رمضان 1446هـ، عقد فعاليات ملتقى الظهر (رمضانيات نسائية) في رواق الشراقوة، تحت عنوان “منزلة الزكاة في الإسلام” بحضور الدكتورة أسماء سعيد إبراهيم، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، وهيبة حامد عبد الحميد، الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية، الدكتورة حياة حسين العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر.

وأكدت الدكتورة أسماء سعيد إبراهيم، أن الزكاة تعد من أركان الإسلام الأساسية، حيث وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ما يوضح مكانتها وأهميتها.

وأشارت إلى أن هناك فرقًا بين الزكاة والصدقة، فبالرغم من أن لفظ "الصدقة" قد يُستخدم أحيانًا للإشارة إلى الزكاة؛ إلا أن الصدقة تعتبر سنة مستحبة، يمكن أن تكون بأي شيء، ولأي شخص، وفي أي وقت، دون مقدار محدد، وتنفقها النفس ابتغاء رضا الله.

وأضافت أن الزكاة، على عكس الصدقة، هي فريضة واجبة، وتنقسم إلى نوعين: زكاة المال وزكاة الفطر، ولكل نوع منهما شروطا خاصة، تتعلق بالنصاب، وموعد الوجوب، بالإضافة إلى مقدار معين يجب إخراجه، ولا يجوز التقليل منه أو التلاعب في تفاصيله.

وأوضحت أن الزكاة تُعطى لأشخاص معينة دون غيرهم، وتعد من أسمى وسائل تطهير النفس من أمراض القلب واللسان، كما أن الالتزام بها يعزز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ويزيد من المحبة والمودة بينهم، مما يؤدي إلى خلق بيئة مليئة بالرحمة والتعاون.

وشددت على أن أداء الزكاة هو طاعة لله- سبحانه وتعالى-، ويجب على المكلفين بها الالتزام بها، حيث أن تركها يعرض الإنسان للعقاب الإلهي.

فيما أكدت وهيبة حامد عبد الحميد، أن الزكاة تمثل أمانة مالية بيد الأغنياء وفرض من الله- عز وجل-، تتنقل من الميسورين إلى الفقراء في إطار التكافل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الزكاة تحتل مكانة عظيمة في الإسلام، حيث تُذكر دائمًا مقترنة بالصلاة في آيات القرآن الكريم، ما يعكس أهميتها الكبرى في حياة المسلم.

وأضافت أن الزكاة تعد وظيفة مالية تعبدية تهدف إلى تحقيق السعادة في الدنيا والآخرة، وتحقيق التوازن الروحي، فضلاً عن تعزيز التكافل الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي والسياسي.

ونوهت بأن إخراج الزكاة، يجب أن يكون من الطيب من المال، محذرة من التصدق بالرديء.

وفي سياق الحديث عن فضائل الزكاة، أكدت أن الزكاة تعد دليلاً قوياً على صدق إيمان صاحبها وحبه لله- تعالى-، مشيرة إلى قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: "...والزكاة برهان"، أي أنها شهادة على إيمان المسلم ورغبته في نيل ثواب الله. كما أن الزكاة تسهم في تهذيب أخلاق المزكي، وتنقله من فئة البخلاء إلى فئة الكرماء، بالإضافة إلى دورها في إزالة الحقد والحسد من قلوب الفقراء.

وفي ختام الملتقى أشارت حياة  العيسوي، إلى عظمة الزكاة في الإسلام وكونها ركنًا أساسيًا من أركان الدين، بل هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. وقالت العيسوي إنه لا يمكن لأي مسلم أن يجهل أهمية الزكاة، فهي فريضة من الله عز وجل تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وتنقية المال من الشوائب. وأضاف أن الزكاة تُذكر في القرآن الكريم بشكل متكرر مع الصلاة، مما يدل على أهميتها في الإسلام.

وأكدت العيسوي أن الزكاة ليست مجرد فرض مالي، بل هي طهارة للمزكي وماله، وقالت إن الله سبحانه وتعالى أمر بإخراج الزكاة بهدف تطهير المال وزكاة النفس.

وأضافت أن الزكاة تحقق مصالح عظيمة للمجتمع المسلم، حيث تُصرف في ثمانية مصارف، تشمل الفقراء والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، والرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل.

وأشارت العيسوي إلى أن الزكاة تعتبر  وسيلة لزيادة البركة والرزق. كما حذرت من عواقب البخل بالزكاة، حيث توعد الله سبحانه وتعالى الذين لا يؤدون الزكاة بعذاب أليم يوم القيامة.

وأوضحت العيسوي أن المال الذي لا تؤدى زكاته يعد كنزًا، ويكون وبالًا على صاحبه يوم القيامة، حيث يعذب بالمال الذي جمعه وبخل به.

جدير بالذكر أن ملتقى "رمضانيات نسائية" يأتي في إطار الخطة العلمية والدعوية للجامع الأزهر خلال شهر رمضان، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

الجامع الأزهر رمضانيات نسائية الأزهر البحوث الإسلامية أركان الإسلام الزكاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار السجائر في مصر بعد رفع الطوابع الضريبية اعتبارًا من الغد

رسميًا.. أسعار السجائر في مصر بعد زيادة الطوابع الضريبية اعتبارًا من الغد

تليفونك هيبقى حتة حديدة.. تعطيل هذه الهواتف رسميًا في مصر اعتبارًا من 7 أبريل

تليفونك هيبقى حتة حديدة.. تعطيل هذه الهواتف رسميًا في مصر اعتبارًا من 7 أبريل

التنفيذ خلال ساعات.. مفاجأة سارة من الحكومة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات

التنفيذ خلال ساعات.. مفاجأة سارة من الحكومة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات

1500 جنيه لكل فرد قبل العيد.. أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2025

1500 جنيه لكل فرد قبل العيد.. أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2025

محمد رمضان وياسمين صبري

بديها فوق رأسها .. القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان وياسمين صبري

وزير التموين السابق

المرض غير ملامحه.. وزير التموين السابق يعلن إصابته بالسرطان |شاهد

الدكتور مصطفى مدبولي

خلال ساعات | صرف معاشات شهر أبريل .. الزيادة إمتى؟

أرشيفية

قرار رسمي من المالية برفع أسعار الطوابع على الكحوليات والسجائر

ترشيحاتنا

الكحك

كل براحتك.. طريقة عمل الكحك الدايت

مسلسل حكيم باشا

حكيم باشا الحلقة 24.. مصطفى شعبان يسافر وسهر الصايغ تخطط للاستيلاء على الأموال

محمد هنيدي وعفاف رشاد

شهادة معاملة أطفال الحلقة 25.. هنيدي يطلب من والدته السماح

بالصور

ليلة 25 رمضان .. إزاي تعرف إن ليلة القدر نزلت عليك؟.. 10 علامات تدلك

علامات ليلة القدر الصحيحة
علامات ليلة القدر الصحيحة
علامات ليلة القدر الصحيحة

طريقة عمل كحك العيد .. فيديو

طريقة عمل كحك العيد
طريقة عمل كحك العيد
طريقة عمل كحك العيد

كل براحتك.. طريقة عمل الكحك الدايت

الكحك
الكحك
الكحك

بطاقات معايدة شيك.. تهنئة عيد الفطر رسمية ومزخرفة ومكتوبة

تهنئة عيد الفطر مزخرفة و مكتوبة
تهنئة عيد الفطر مزخرفة و مكتوبة
تهنئة عيد الفطر مزخرفة و مكتوبة

فيديو

علي المصيلحي يروي قصته مع المــ.رض الشــ.رس

الناس معرفتوش.. علي المصيلحي يروي قصته مع المــ.رض الشــ.رس

أحمد العوضي

إمبابة اتقلبت.. المعجبون حاصروا أحمد العوضي والأمن تدخل

الوشق المصري في الحضارة المصرية

لماذا رسمه القدماء على المقابر؟ .. سر مكانة الوشق المصري في الحضارة المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

المزيد