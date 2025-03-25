وزير النقل للعاملين بالسكة الحديد: التعامل مع الراكب في كل المواقف باحترام

تابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير خلال جولته تفقدية الاثنين ورش كوم ابوراضي للسكك الحديدية المقامة على مساحة حوالى 75 فدان و المتخصصة في إجراء العمرات المختلفة (عمرة عمومية – متوسطة) لجميع أنواع عربات الركاب المكيفة الأولى والثانية الاسبانى وعربات تحيا مصر وعربات القوى والاستراحات والسبنسات وVIP.

وأكد الوزير للعاملين بالورش على حرصه الدائم على لقاء العاملين بهيئة السكك الحديدية.



تأتي الأهمية الكبيرة لورش كوم أبو راضي باعتبارها عصب التأمين الفني للعربات.

وأشار الفريق مهندس وزير النقل الى إنه منذ توليه حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية تشتمل تلك الخطة على خمس عناصر وهي تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة من العربات والجرارات وتطوير البنية التحتية من مزلقانات وقضبان ومحطات وتحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية واستكمال تطوير الورش من خلال استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية بجميع المناطق، (تطوير 33ورشة قائمة -إنشاء 10 ورش جديدة)،

وفيما يتعلق بالعنصر البشري أوضح الفريق مهندس وزير النقل أنه تم وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب والاختبار بالكلية الحربية والمعهد الفني للقوات المسلحة والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل، إضافة إلى تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف وتعليم العنصر البشري الحالي، وكذلك التدريب الخارجي على التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالوحدات المتحركة ذات التكنولوجيا الحديثة.

ولفت إلى أن هذه المعايير الدقيقة في الاختيار والدورات التدريبة المستمرة تهدف الى تنفيذ متطلبات مرحلة التطوير الحالية لافتا الى أنه يدخل ايضا في إطار الاهتمام بالعنصر البشري رفع الروح المعنوية للعاملين بخلق بيئة عمل مناسبة وتوفير التأمين الطبي المناسب للعاملين بالسكك الحديدية والتطوير المستمر والارتقاء بالمنظومة الطبية.

وكذلك الاهتمام بالخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين بالسكة الحديد واسرهم وخاصة مع التطوير الشامل لنادي السكة الحديد وتقديمه لخدمات على أعلى مستوى لاعضاء النادي بالإضافة إلى توفير مصايف مناسبة متميزة للعاملين بالسكة الحديد واسرهم واثابة المجتهدين مع معاقبة المخطىء وفقا لمبدأ الثواب والعقاب.

وأكد وزير النقل، أن كافة العاملين بالسكة الحديد يجب أن يتسابقوا لخدمة جمهور الركاب وتقديم خدمات مميزة، وأن يكون التعامل مع الراكب في كافة المواقف باحترام تام، وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف.

وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة لعمل لجنتي الحوافز والمشتريات واللتان تتكونان من عدد من العاملين بالورشة، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والعمل على زيادة إنتاجية الورشة، خاصة وأن الدولة وفرت كافة الإمكانات لتحقيق التطوير الشامل للسكك الحديدية، لافتا إلى ضرورة أن تكون كافة القطارات التي يعاد تأهيلها وتطويرها على أعلى مستوى.

وحول التعاون مع القطاع الخاص أوضح الفريق مهندس وزير النقل، أن القطاع الخاص ركيزة أساسية، في تنفيذ كل مشروعات الوزارة، سواء القطاع الخاص المصري أو الدولي تنفيذا، لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ كافة مشروعات النقل الى التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المرافق والقطاعات بما يساهم في رفع مستوى العاملين بالسكة الحديد و زيادة الإنتاجية ونقل البضائع بما يؤدي زيادة موارد الهيئة وزيادة الناتج القومي.

واستعرض بعض المشروعات التي يتم التعاون فيها مع القطاع الخاص مثل التعاقد مع تحالف شركات ( الغرابلى – ثرى إيه إنترناشيونال ) لإدارة وتشغيل قطارات البضائع بخطوط شبكة السكك الحديدية لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية وتقديم خدمة نقل البضائع من الباب للباب بما له من مردود إيجابى على المستوى القومى و التعاقد مع الشركة الوطنية للتغذية والخدمات " أبيلا مصر " لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

جدير بالذكر أن ورش كوم ابوراضي مقامة على مساحة حوالى 75 فدان و تقوم الورشة بإجراء العمرات المختلفة (عمرة عمومية – متوسطة ) لجميع أنواع عربات الركاب المكيفة الأولى والثانية الاسبانى وعربات تحيا مصر وعربات القوى والاستراحات والسبنسات وVIPويبلغ عدد العاملين بها 1449 ( مهندسين وفنيين وحرفيين وعمال .) وتم تطوير ورش عربات كوم أبو راضي بواسطة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

كما قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتكريم عدد من قائدي القطارات والعاملين بهيئة السكك الحديدية، وذلك من الذين قاموا بالالتزام باللوائح والقوانين والتعليمات، ومنعوا مخاطر وحوادث كانت على وشك الحدوث وحافظوا على أرواح عدد من المواطنين والركاب، وحافظوا على أملاك الهيئة.

وأكد الوزير خلال فعاليات التكريم أن ذلك يأتي في إطار مبدأ الثواب والعقاب، قائلا "كما نكافئ المجتهد لن نسمح بوجود متخاذل، ويجب أن يتفانى جميع العاملين في خدمة الركاب، وتقديم أعلى مستويات الخدمة لهم، وكذلك الاستمرار في المحافظة على مرفق السكك الحديدية المملوك للشعب.