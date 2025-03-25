قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: تدشين وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسان
علامات ليلة القدر.. هل تحققت في الأيام الوترية الماضية؟
إعلامي يتغنى بأرقام محمد صلاح في تصفيات أفريقبا لكأس العالم..تفاصيل
إكسترا نيوز: إذاعة القرآن الكريم.. إرث إسلامي خالد
سوريا.. وصول ناقلات نفطية إلى ميناء بانياس
السيطرة على حريق محلات الأميرية بدون إصابات.. صور
مصدر بالآثار: حريق الأزبكية لم يؤثر على أي مبانٍ أثرية
وزيرة التنمية المحلية تتابع الاستعدادات الخاصة باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير
الحماية المدنية تجري عمليات التبريد في حريق مخزن المستلزمات الطبية بـ رمسيس
وزير دفاع الاحتلال يهدد حماس بدفع ثمن باهظ إذا لم تطلق سراح المحتجزين
مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل ونجم الزمالك البديل
ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة سيراليون اليوم في تصفيات المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السعودية تتعادل سلبيًا مع اليابان وتبقي آمالها قائمة في تصفيات كأس العالم

المنتخب السعودي ضد اليابان
المنتخب السعودي ضد اليابان
إسراء أشرف

تعادل منتخب السعودية خارج ملعبه مع اليابان 0-0 اليوم الثلاثاء على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026.

ومالت الأفضلية خلال المباراة لصالح المنتخب الياباني المضيف، ولكن دون أن ينجح أي من الفريقين في الوصول إلى المرمى.

وواصلت اليابان التحليق في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة من ثمان مباريات، مقابل 10 نقاط من سبع مباريات لأستراليا، و9 من ثمان للسعودية، و6 لكل من البحرين وإندونيسيا والصين، حيث ضمنت اليابان التأهل إلى كأس العالم.

ويلتقي في باقي مباريات المجموعة اليوم الثلاثاء أيض، الصين مع أستراليا في هانغجو، وإندونيسيا مع البحرين في جاكرتا.

المنتخب السعودي السعودية اليابان تصفيات كأس العالم كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر كانت أمس

هل ليلة القدر كانت أمس 25 رمضان أم ننتظر ليلتين؟.. 7 من 10 علامات ظهرت

زيادة الدعم في التموين

مفاجأة.. زيادة 500 جنيه لأصحاب هذه البطاقات التموينية في العيد

معتمر

عيالي ومراتي سرقوا فلوسي.. معتمر يستغيث بمدير أمن الجيزة من أمام الكعبة

الأعلى لتنظيم الإعلام

قرار عاجل من الأعلى للإعلام بشأن إعلان شركة بلبن المسيء لـ العبد

وزير التربية والتعليم

مدة إجازة عيد الفطر 2025 للمعلمين.. تفاصيل رسمية تحسم الجدل

محمد رمضان

بعد خلافهما في حفل السحور.. ياسمين صبري تلغي متابعة محمد رمضان

الدكتور مبروك عطية

بسبب شاكوش وسعد الصغير.. جامعة الأزهر تحيل الدكتور مبروك عطية إلى التحقيق

أسعار السجائر

تفاصيل أسعار السجائر بعد آخر زيادة رسمية | بكام العلبة الآن؟

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من أئمة سبع دول بعد تدريبهم بأكاديمية الأزهر

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من أئمة 7 دول بعد تدريبهم بأكاديمية الأزهر.. صور

موعد الإفطار اليوم

موعد الإفطار اليوم 25 رمضان.. لا تنسى دعاء الصائم مستجاب

دعاء ليلة القدر 25 رمضان

دعاء ليلة القدر 25 رمضان.. بـ3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

بالصور

طريقة عمل مهلبية العيد في البيت ..صور

طريقة عمل مهلبية العيد في البيت
طريقة عمل مهلبية العيد في البيت
طريقة عمل مهلبية العيد في البيت

طريقة عمل الكحك والبسكويت والبيتي فور على طريقة المحلات الشهيرة

طريقة عمل الكحك والبسكويت والبيتي فور على طريقة المحلات الشهيرة
طريقة عمل الكحك والبسكويت والبيتي فور على طريقة المحلات الشهيرة
طريقة عمل الكحك والبسكويت والبيتي فور على طريقة المحلات الشهيرة

فعال ومجرب.. علاج احتقان الحلق بسرعة وبدون مضاد حيوي

علاج احتقان الحلق بسرعة بدون مضاد حيوي باستخدام الأعشاب الطبيعية
علاج احتقان الحلق بسرعة بدون مضاد حيوي باستخدام الأعشاب الطبيعية
علاج احتقان الحلق بسرعة بدون مضاد حيوي باستخدام الأعشاب الطبيعية

10 فوائد لتناول الشاي بلبن ..كيف يعزز طاقتك؟

10فوائد لتناول الشاي بلبن
10فوائد لتناول الشاي بلبن
10فوائد لتناول الشاي بلبن

فيديو

سلوي عثمان

سلوي عثمان: عمرو سعد حنين ومكانشي عايز يضربني بالقلم في سيد الناس l فيديو

محمد رمضان وياسمين صبري

إنتي مجنونه ولا إيه.. أزمة بين محمد رمضان وياسمين صبري ووالدها يتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد