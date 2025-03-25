السعودية تتعادل سلبيًا مع اليابان وتبقي آمالها قائمة في تصفيات كأس العالم

تعادل منتخب السعودية خارج ملعبه مع اليابان 0-0 اليوم الثلاثاء على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026.

ومالت الأفضلية خلال المباراة لصالح المنتخب الياباني المضيف، ولكن دون أن ينجح أي من الفريقين في الوصول إلى المرمى.

وواصلت اليابان التحليق في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة من ثمان مباريات، مقابل 10 نقاط من سبع مباريات لأستراليا، و9 من ثمان للسعودية، و6 لكل من البحرين وإندونيسيا والصين، حيث ضمنت اليابان التأهل إلى كأس العالم.

ويلتقي في باقي مباريات المجموعة اليوم الثلاثاء أيض، الصين مع أستراليا في هانغجو، وإندونيسيا مع البحرين في جاكرتا.