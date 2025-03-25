صراع شرس بين بيراميدز والزمالك على نجم الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن موقف محمد شريف نجم الأهلي اامحترف في والخليج السعودي

وكتب حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” :" خاص.. هناك منافسة قوية بين الزمالك وبيراميدز لضم محمد شريف

وأضاف أن اللاعب يترقب موقف الأهلي النهائي لحسم مصيره"

موعد مباراة البنك الاهلي وبيراميدز

في سياق آخر يلتقي البنك الأهلي مع بيراميدز فى التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوي، فى المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر.

وكان البنك الأهلي تغلب على غزل المحلة بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس مصر، ليضرب موعداً نارياً مع بيراميدز حامل لقب النسخة الماضية.

كان بيراميدز فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي.