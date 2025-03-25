مهيب عبد الهادي: موسم كارثي للأهلي

فجر الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة بشأن النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي: موسم كارثي لفريق الأهلي :

- خسارة كاس السوبر الافريقي في بداية الموسم أمام الزمالك

- الفشل في الوصول لنهائي كأس انتركونتينينتال بعد الهزيمة من باتشوكا بركلات الترجيح

- الاستبعاد من المشاركة في بطولة كأس مصر بسبب الانسحاب في الموسم الماضي

- الخروج من كأس الرابطة (كأس العاصمة) بعد الهزيمة في مباراتين وتذيل المجموعة بدون نقاط

- الانسحاب أمام الزمالك في مباراة القمة واحتساب المباراة فوز الزمالك 3-0 وخصم 3 نقاط اضافية من الأهلي

- غرامة مالية قد تصل الى 200 مليون جنيه بعد الانسحاب أمام الزمالك

- الفشل في تحقيق الفوز على الزمالك في أي مباراة من 4 مباريات طوال الموسم (3 تعادلات وهزيمة بالانسحاب)

- خوض 18 مباراة في الدوري (فوز 11 فقط وتعادل 6 وهزيمة في مباراة) أي فقدان 15 نقطة في 18 مباراة

- التراجع للمركز الثاني في الدوري بفارق 7 نقاط عن بيراميدز المتصدر والابتعاد عن التتويج بالدوري

- اقتراب الخروج من الموسم المحلي خالي الوفاض بعدم المشاركة في كأس مصر وخسارة كاس الرابطة واقتراب خسارة الدوري

- احتلال المركز الثاني في مجموعته في دوري أبطال أفريقيا بعد تعرضه لهزيمتين منها هزيمة على ملعبه ووسط جماهيره من أورلاندو".

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، بقيادة طارق مصطفى، لمواجهة بيراميدز، بقيادة الرواتي كرونسلاف يورتشيتش، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

يواجه البنك الأهلي بيراميدز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء باستاد الدفاع الجوي، فى المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر.

وكان البنك الأهلي حقق الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس مصر، ليواجه بيراميدز حامل لقب النسخة الماضية.

بينما كان بيراميدز قد حقق الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي.

تذاع المباراة عبر قناة "أون سبورت".

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول بطولة الدوري.