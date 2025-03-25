قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: تدشين وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسان
علامات ليلة القدر.. هل تحققت في الأيام الوترية الماضية؟
إعلامي يتغنى بأرقام محمد صلاح في تصفيات أفريقبا لكأس العالم..تفاصيل
إكسترا نيوز: إذاعة القرآن الكريم.. إرث إسلامي خالد
سوريا.. وصول ناقلات نفطية إلى ميناء بانياس
السيطرة على حريق محلات الأميرية بدون إصابات.. صور
مصدر بالآثار: حريق الأزبكية لم يؤثر على أي مبانٍ أثرية
وزيرة التنمية المحلية تتابع الاستعدادات الخاصة باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير
الحماية المدنية تجري عمليات التبريد في حريق مخزن المستلزمات الطبية بـ رمسيس
وزير دفاع الاحتلال يهدد حماس بدفع ثمن باهظ إذا لم تطلق سراح المحتجزين
مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل ونجم الزمالك البديل
ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة سيراليون اليوم في تصفيات المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهيب عبد الهادي: موسم كارثي للأهلي

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

فجر الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة بشأن النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي: موسم كارثي لفريق الأهلي :

- خسارة كاس السوبر الافريقي في بداية الموسم أمام الزمالك

- الفشل في الوصول لنهائي كأس انتركونتينينتال بعد الهزيمة من باتشوكا بركلات الترجيح

- الاستبعاد من المشاركة في بطولة كأس مصر بسبب الانسحاب في الموسم الماضي

- الخروج من كأس الرابطة (كأس العاصمة) بعد الهزيمة في مباراتين وتذيل المجموعة بدون نقاط

- الانسحاب أمام الزمالك في مباراة القمة واحتساب المباراة فوز الزمالك 3-0 وخصم 3 نقاط اضافية من الأهلي

- غرامة مالية قد تصل الى 200 مليون جنيه بعد الانسحاب أمام الزمالك

- الفشل في تحقيق الفوز على الزمالك في أي مباراة من 4 مباريات طوال الموسم (3 تعادلات وهزيمة بالانسحاب)

- خوض 18 مباراة في الدوري (فوز 11 فقط وتعادل 6 وهزيمة في مباراة) أي فقدان 15 نقطة في 18 مباراة

- التراجع للمركز الثاني في الدوري بفارق 7 نقاط عن بيراميدز المتصدر والابتعاد عن التتويج بالدوري

- اقتراب الخروج من الموسم المحلي خالي الوفاض بعدم المشاركة في كأس مصر وخسارة كاس الرابطة واقتراب خسارة الدوري

- احتلال المركز الثاني في مجموعته في دوري أبطال أفريقيا بعد تعرضه لهزيمتين منها هزيمة على ملعبه ووسط جماهيره من أورلاندو".

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، بقيادة طارق مصطفى، لمواجهة بيراميدز، بقيادة الرواتي كرونسلاف يورتشيتش، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي 

يواجه البنك الأهلي بيراميدز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء باستاد الدفاع الجوي، فى المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر.

وكان البنك الأهلي حقق الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين  بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس مصر، ليواجه بيراميدز حامل لقب النسخة الماضية.

بينما كان بيراميدز قد حقق الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي.

تذاع المباراة عبر قناة "أون سبورت".

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول بطولة الدوري.

الاهلي البنك الاهلي مهيب عبد الهادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر كانت أمس

هل ليلة القدر كانت أمس 25 رمضان أم ننتظر ليلتين؟.. 7 من 10 علامات ظهرت

زيادة الدعم في التموين

مفاجأة.. زيادة 500 جنيه لأصحاب هذه البطاقات التموينية في العيد

معتمر

عيالي ومراتي سرقوا فلوسي.. معتمر يستغيث بمدير أمن الجيزة من أمام الكعبة

الأعلى لتنظيم الإعلام

قرار عاجل من الأعلى للإعلام بشأن إعلان شركة بلبن المسيء لـ العبد

وزير التربية والتعليم

مدة إجازة عيد الفطر 2025 للمعلمين.. تفاصيل رسمية تحسم الجدل

محمد رمضان

بعد خلافهما في حفل السحور.. ياسمين صبري تلغي متابعة محمد رمضان

الدكتور مبروك عطية

بسبب شاكوش وسعد الصغير.. جامعة الأزهر تحيل الدكتور مبروك عطية إلى التحقيق

أسعار السجائر

تفاصيل أسعار السجائر بعد آخر زيادة رسمية | بكام العلبة الآن؟

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من أئمة سبع دول بعد تدريبهم بأكاديمية الأزهر

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من أئمة 7 دول بعد تدريبهم بأكاديمية الأزهر.. صور

موعد الإفطار اليوم

موعد الإفطار اليوم 25 رمضان.. لا تنسى دعاء الصائم مستجاب

دعاء ليلة القدر 25 رمضان

دعاء ليلة القدر 25 رمضان.. بـ3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

بالصور

طريقة عمل مهلبية العيد في البيت ..صور

طريقة عمل مهلبية العيد في البيت
طريقة عمل مهلبية العيد في البيت
طريقة عمل مهلبية العيد في البيت

طريقة عمل الكحك والبسكويت والبيتي فور على طريقة المحلات الشهيرة

طريقة عمل الكحك والبسكويت والبيتي فور على طريقة المحلات الشهيرة
طريقة عمل الكحك والبسكويت والبيتي فور على طريقة المحلات الشهيرة
طريقة عمل الكحك والبسكويت والبيتي فور على طريقة المحلات الشهيرة

فعال ومجرب.. علاج احتقان الحلق بسرعة وبدون مضاد حيوي

علاج احتقان الحلق بسرعة بدون مضاد حيوي باستخدام الأعشاب الطبيعية
علاج احتقان الحلق بسرعة بدون مضاد حيوي باستخدام الأعشاب الطبيعية
علاج احتقان الحلق بسرعة بدون مضاد حيوي باستخدام الأعشاب الطبيعية

10 فوائد لتناول الشاي بلبن ..كيف يعزز طاقتك؟

10فوائد لتناول الشاي بلبن
10فوائد لتناول الشاي بلبن
10فوائد لتناول الشاي بلبن

فيديو

سلوي عثمان

سلوي عثمان: عمرو سعد حنين ومكانشي عايز يضربني بالقلم في سيد الناس l فيديو

محمد رمضان وياسمين صبري

إنتي مجنونه ولا إيه.. أزمة بين محمد رمضان وياسمين صبري ووالدها يتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد