شاهد| مرسيدس بنز GLC Coupe موديل 2025

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس بنز GLC Coupe موديل 2025، وتنتمي GLC Coupe لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري، وتنافسش عدد كبير من الإصدارات من ضمنها، أودي Q5 سبورتباك، وبي إم دبليو X4، وإنفينيتي QX55، ورينج روفر إيفوك، وفولفو C40 ريتشارج.

مرسيدس بنز GLC Coupe موديل 2025

- أبعاد مرسيدس بنز GLC Coupe موديل 2025

تأتى سيارة مرسيدس بنز GLC Coupe موديل 2025 بطول 4763 مم، وعرض 4763 مم، وارتفاع 1626 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2888 مم .

مرسيدس بنز GLC Coupe موديل 2025

- محرك مرسيدس بنز GLC Coupe موديل 2025

تستمد سيارة مرسيدس بنز GLC Coupe موديل 2025 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.2 ثانية، وبها نظام هجين 48 فولت لمساعدتك على توفير استهلاك الوقود، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس بنز GLC Coupe موديل 2025

- مواصفات مرسيدس بنز GLC Coupe موديل 2025

زودت سيارة مرسيدس بنز GLC Coupe موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، أسطح جريئة ومثيرة تبرزها حواف دقيقة الشكل، وبها نقاط بارزة، وبها غطاء محرك منحني إلى الشبك الأمامي محاط بمصابيح أمامية LED، وتم اعادة تصميم المصابيح الخلفية، وبها غطاء سفلي مطلي بالكروم، وناشر هواء مدمج يتضمن أنبوبي عادم مزدوج، وبها خط سقف خلفي مائل، وبها خطوط مميزة أكثر وضوحاً .

مرسيدس بنز GLC Coupe موديل 2025

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس بنز GLC Coupe موديل 2025 بها أيضا، مداخل هواء واسعة موجودة على الصداد الأمامي، وبها رفارف AMG عريضة، وبها سقف بانوراما، ومجموعة من خيارات التخصيص للهيكل الخارجي، وبها شاشة تعمل باللمس، وبها نظام صوت محيط من Burmester، وبها عجلة قيادة مزودة بمجاديف ناقل الحركة وأزرار تمكنك من الوصول بسرعة ودقة إلى ميزات القيادة، وبها لمسات من الكروم.

مرسيدس بنز GLC Coupe موديل 2025

وتمتلك مرسيدس بنز GLC Coupe موديل 2025، كاميرا خلفية، وأجهزة استشعار ركن أمامية وخلفية ، وبها مصابيح LED أمامية ساطعة، ونظام المقاعد الكهربائي بالكامل، وبها مقاعد من الجلد، وبها مقاعد مدفأة، وبها مقاعد بتنجيد أسود ثنائي اللون .