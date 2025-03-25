علي جمعة: العقل نعمة إلهية .. والوحي اتصال رحماني بين الله والبشر

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن العقل هو نعمة إلهية ميز الله بها الإنسان عن سائر المخلوقات، وهو الذي يمكّنه من الفهم، التصديق، الحفظ، والاستدراك.

وأوضح في تصريح له، أن أي خلل يصيب هذه الوظائف، سواء بسبب إصابة في الحواس، أو الدماغ، أو ضعف الإدراك للواقع، قد يؤدي إلى الجنون أو العته، وهي حالات استثنائية تخالف الفطرة السليمة التي خلق الله الإنسان عليها.

وأضاف أن الإنسان الطبيعي والسوي هو الذي يمتلك عقلًا سليمًا، مما يجعله قادرًا على التلقي والفهم والتفاعل مع الوحي، وهذا ما يميز المؤمن الواعي في فهم الدين واستيعاب الرسالة السماوية.

وأكد أن الوحي اتصال رحماني بين الله والبشر، فقد يكون وحيًا مباشرًا ينزل على قلب النبي دون وسيط، وقد يكون عن طريق ملك يوصل الرسالة الإلهية، وكان جبريل عليه السلام هو سفير الوحي إلى النبي محمد ﷺ، كما قد يكون الوحي بالكلام المباشر، كما حدث مع سيدنا موسى عليه السلام، حيث خاطبه الله تكليمًا، وهو ما ورد في القرآن الكريم تأكيدًا لحقيقة هذا التواصل الإلهي.

وأكد الدكتور علي جمعة أن تبليغ الوحي هو المهمة الأساسية للأنبياء، فقد اختارهم الله ليكونوا واسطة بينه وبين البشر، وليس لهم إلا إيصال الرسالة، كما قال الله تعالى: "ما على الرسول إلا البلاغ".