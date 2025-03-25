مسلسل الغاوي الحلقة 10.. عائشة بن أحمد تعترف بحبها لـ أحمد مكي

شهدت الحلقة 10 من مسلسل الغاوي أحداثاً مهمة، إذ تواصلت فاطمة (عائشة بن أحمد) مع شمس (أحمد مكي) وأخبرته أن شقيقته حنان تركت المخزن وهربت ولا تعرف طريقها.



وفي سياق متصل ، تحدثت فاطمة مع شمس وطلبت منه أن تقابله، وذلك في ذات اللحظة التي يراقب فيها الخواجة هاتفها.

ولكن سرعان ما تتصل فاطمة بـ شمس من هاتف شخص أخر لتحذره من الخواجة. ثم ذهبوا إلى مكان آمن وحكت له ما حدث مؤكدة أنها لم تخونه، حيث فاجأها شمس بإعطائها التسجيلات التي كان يهددها بها الخواجة.



أخبرها شمس بوفاة ابن شقيقته يونس، لتقترب منه فاطمة وتخبره أنها تحبه، وأنها ستظل بجانبه مهما حدث.

مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي في إطار شعبي حول "شمس العدوي"، الذي يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة، ويقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الإجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه. لكن فجأة، تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

مسلسل الغاوي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة "سينرجي".

قدمت عائشة بن أحمد آخر أعمالها في مسلسل بدون سابق إنذار، وهو مسلسل من 15 حلقة عُرض خلال رمضان الماضي، وبطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد علي ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج هاني خليفة.